Глава МИД Литвы: будущему бюджету ЕС недостает добросовестности

Л. Линкявичюс отметил, что большого прогресса на переговорах по многолетней финансовой программе ЕС на 2021–2027 годы до сих пор не достигнуто, и необходимо стараться, чтобы будущий компромисс был честным в отношении всех государств, их регионов и общественных групп.
"Литва не ставит под сомнение такие вызовы, как климатические изменения, безопасность или миграция, вносит солидарный вклад в их преодоление. Все же в предложении по многолетнему бюджету ЕС недостает добросовестности", – цитируются в пресс-релизе МИД слова министра.
Министр также утверждает, что Литва и многие другие государства-члены в определенном смысле "наказываются за успешно проведенные структурные реформы и достигнутый прогресс".
"Сокращение почти на треть финансирования политики смычки, все еще не решаемый вопрос унификации прямых выплат требуют политического внимания и конкретных решений, чтобы и далее обеспечивалось успешное развитие наших регионов и равные условия работы со всеми фермерами ЕС", – подчеркнул Л. Линкявичюс.
В проекте многолетнего бюджета ЕС предлагается сократить почти на 27% выделяемые Литве средства смычки, которые используются для сокращения отставания между членами сообщества.
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