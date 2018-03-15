Он расценивает это как ответ на претензии Литвы по поводу инцидентов во время строительства в белорусской Островце Белорусской АЭС (БелАЭС).

"Они получили хороший повод отыграться в пропагандистском поле, возможно, они хотят представить ситуацию на равных, как будто и мы - такие же, как и они, хотя это неправда. Я совершенно не удивлен, что мы получили эту ноту. Разумеется, мы ответим, объясним, ничего там такого не было. Но то, что они отреагировали на публикации, меня совершенно не удивляет", - заявил BNS министр.

Минск в среду вручил ноту в связи с обнародованной информацией о некоторых неувязках при утилизации радиоактивных отходов на ИАЭС. Министр говорит, что Беларусь отреагировала на описанный в СМИ инцидент, "которого на самом деле не было".

В понедельник новостной портал 15min.lt сообщил, что в конце прошлого года на неработающей ИАЭС произошел инцидент, о котором не сообщили общественности. При извлечении радиоактивных отходов из старых хранилищ и помещении их в новые хранилища выяснилось, что уровень их радиоактивности выше, чем было рассчитано. Если бы отходы из реакторов были загружены в контейнеры, как и планировалось, то могла произойти определенная реакция.

Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) во вторник Литвы заявила, что произошедшее при утилизации радиоактивных отходов, зафиксированное на ИАЭС в конце 2017 года, не является ядерным инцидентом.

Беларусь строит БелАЭС недалеко от границы с Литвой и примерно в 50 км от Вильнюса. Литва постоянно обвиняет Минск в том, что строительство Белорусской АЭС в Островце, недалеко от Вильнюса ведется небезопасно, без соблюдения международных требований.