Он сказал это на заседании министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.
Говоря о военном конфликте в Восточной Украине, министр поддержал усилия Украины по достижению мирного разрешения конфликта, подчеркивая вместе с тем необходимость полного проведения в жизнь Минских соглашений, сообщил МИД.
Л. Линкявичюс обратил внимание и на продолжающиеся действия России на оккупированных территориях Грузии, особенно на напряженность, вызванную активизировавшейся в последнее время "ползучей" аннексией в Абхазии и Южной Осетии.
"Лучшее будущее не будет достигнуто, если мы станем ослаблять намеченные обязательства или приспосабливать существующие правила к изменившейся ситуации", – сказал министр для пресс-релиза.
Л. Линкявичюс в Братиславе также встретился с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалитани и главой МИД Македонии Николой Димитровым.
Во время заседания совета министров Л. Линкявичюс информировало о поддерживаемой МИД инициативе гражданского общества возродить международные Сахаровские слушания, которые представляют собой одну из частей рассчитанного на 2020-2025 годы проекта "Возрождение "духа Хельсинки". Слушания будут посвящены анализу новых вызовов, которые стоят перед Европой и миром, а также поискам решений.
ОБСЕ – региональная организация по безопасности, объединяющая 57 стран Европы, Северной Америки и Центральной Азии, а также 11 стран-партнеров.
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