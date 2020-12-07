Глава МИД: Литва стремится ускорить введение новых санкций в отношении белорусского режима

"По нашей инициативе будет упомянута и Беларусь, происходящее там. Сейчас идет процесс по поводу третьего пакета санкций – мы хотим его ускорить. В нем дополнительные фамилии, будут и компании, которые раньше не были внесены", – сказал BNS Л. Линкявичюс.

Он отметил, что новый пакет санкций в данный момент пересматривается, однако процесс не должен продолжаться долго.

"Страны работают, и мы среди инициаторов. Вероятно, процесс должен завершиться быстрыми темпами", – сказал глава литовской дипломатии.

В повестку встречи также включен вопрос трансатлантических отношений, министры поделятся мнениями о приоритетах сотрудничества ЕС и США.

"Мы обсудим трансатлантические отношения, что актуально сейчас, с приближением новой администрации США", – сказал Л. Линкявичюс.

Министры иностранных дел ЕС на встрече также обсудят и поствыборную ситуацию в Грузии, выборы в Венесуэле, вопросы, связанные с правами человека, стратегической автономией, Турцией и Гонконгом.