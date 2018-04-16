"Мы поддерживаем те действия, к которым прибегли США, Великобритания и Франция. Это ожидаемая реакция обусловлена тем, что сирийский режим нарушил не одну красную линию, которые были очерчены прежде", - заявил BNS министр в субботу.

"Только решительные действия смогли бы скорректировать политику режима и направить ему совершенно ясный сигнал ем странам, которые безоглядно поддерживают режим, прежде всего, это Россия и Иран", - отметил Л. Линкявичюс.

По его словам, карательные удары по режиму были единственным возможным ответом на использование химического оружия против мирных жителей, среди которых были и дети.

"Еще год назад, в апреле, имела места определенная акция наказания, когда использовалось химическое окружение. Сирия взяла на себя обязательство уничтожить химоружие, Россия выступила в качестве гаранта, мы видим, что это также не было выполнено",- сказал Л. Линкявичюс.

Позднее МИД опубликовал заявление о том, что "Литва поддерживает действия, которые предприняли США, Великобритания и Франция против потенциала химического оружия сирийского режима".

В заявлении отмечается, что это единственный возможный ответ на использование химического оружия против мирных жителей, среди которых были и дети.

"Сигнал международной общественности режиму Башара Асада и поддерживающим его странам - единственный способ остановить использование химического оружие в будущем", - заявило министерство.

В субботу США, Великобритания и Франция организовали серию ракетных ударов по режиму президента Сирии Башара Асада в ответ на планирующиеся химические атаки.

У МИД Литвы нет данных о пострадавших во время операции в Сирии гражданах Литвы, а находящихся в стране соотечественников МИД призывает незамедлительно ее покинуть.



