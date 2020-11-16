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Литва одобряет стремление расширить санкции против представителей белорусского режима после гибели участника протестов Романа Бондаренко, заявил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.
Глава МИД: Литва поддержала расширение санкций против представителей белорусского режима
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы поддерживаем стремление расширить список лиц, в отношении которых будут введены санкции, особенно после гибели Р. Бондаренко и брутальных расправ над гражданами Беларуси в последние дни", - передала позицию Л. Линкявичюса BNS его пресс-секретарь Раса Якилайтене.

"Радио Свободной Европы / Радио свободы" в понедельник сообщило, что в четверг ЕС может одобрить новые санкции в отношении Беларуси.

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Министр иностранных дел Латвии Эдрагс Ринкевичс в свою очередь написал в твиттере, что страны Балтии вскоре расширят санкции в отношении белорусского режима.

В Беларуси сильное возмущение вызвала недавняя смерть задержанного силовиками Р. Бондаренко, который погиб от травмы головы. Представители оппозиции заявили, что в смерти 31-однолетнего мужчины виновны лояльные Александру Лукашенко силовики.

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