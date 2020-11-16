Глава МИД: Литва поддержала расширение санкций против представителей белорусского режима

"Мы поддерживаем стремление расширить список лиц, в отношении которых будут введены санкции, особенно после гибели Р. Бондаренко и брутальных расправ над гражданами Беларуси в последние дни", - передала позицию Л. Линкявичюса BNS его пресс-секретарь Раса Якилайтене.
"Радио Свободной Европы / Радио свободы" в понедельник сообщило, что в четверг ЕС может одобрить новые санкции в отношении Беларуси.
Министр иностранных дел Латвии Эдрагс Ринкевичс в свою очередь написал в твиттере, что страны Балтии вскоре расширят санкции в отношении белорусского режима.
В Беларуси сильное возмущение вызвала недавняя смерть задержанного силовиками Р. Бондаренко, который погиб от травмы головы. Представители оппозиции заявили, что в смерти 31-однолетнего мужчины виновны лояльные Александру Лукашенко силовики.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Министр: правительству будет предложено продлить карантин (22)
Министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил, что...
Экономист: вторая волна будет сложнее, еще все может быть (4)
Несмотря на то, что во время второй волны коронавируса ,...
Пик пандемии в Литве приближается: карантин действует, но ситуация пока неважная (19)
Несмотря на то, что ситуация в связи с пандемией в...
Moderna объявила о почти 95-процентной эффективности своей вакцины (4)
Американская фармацевтическая компания Moderna сообщила о...
Иммиграция в Литву увеличивается: растет конкуренция за рабочие места (77)
Пандемия закрыла границы и в увеличила уровень...