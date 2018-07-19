"Я в этом нисколько не сомневаюсь" - сказал в четверг министр BNS, отвечая на вопрос, считает ли он, что у США сейчас есть обязательства перед принципами коллективной обороны.
"Корни так глубоки и наше стратегическое партнерство так прочно, и так много лет, и так много реальных, настоящих друзей, я нисколько не сомневаюсь, что курс останется прежним, что останется та же поддержка", - сказал он.
Министр участвовал в мероприятии, приуроченном к годовщине принятой в годы Второй мировой войны в США декларации о непризнании оккупации Балтийских стран.
Президент Д. Трамп в интервью американскому телевидению Fox News высказал сомнения относительно 5-ой статьи договора НАТО о коллективной обороне. В ней говорится, что нападение на одного члена Альянса считается нападением на весь блок.
Он также уколол новейшего члена НАТО Черногорию, когда журналист задал ему вопрос, почему его сын должен ехать в эту страну, чтобы защищать ее от нападения: "Я понимаю, что вы говорите. Я поднимаю тот же вопрос".
"Черногория - это маленькая страна с очень сильными людьми... Это очень агрессивные люди. Они могут стать агрессивными и - поздравления, вы уже в Третьей мировой войне", - сказал Д. Трамп.
Л. Линкявичюс решил не комментировать высказывания президента США.
"Я точно не буду комментировать, что он сказал. Он за последние дни очень много всего сказал", - отметил министр.
"Но я точно знаю, что те решения, которые приняли главы государств, включая президента Д. Трампа, на саммите НАТО, полностью отражают наши ожидания", - добавил он.
По словам Л. Линкявичюса, после заявлений Д. Трампа "ничего в принципе не изменилось".
"Нюансы, они остаются нюансами, а то, что прочно, что является фундаментальным, это остается", - сказал глава литовской дипломатии.
В четверг на Площади Вашингтона в Вильнюсе четвертый раз состоялось мероприятие в благодарность США, приуроченное к годовщине исторической декларации бывшего госсекретаря США Бенджамена Самнера Уэллеса. Ею США не признали оккупацию Балтийских стран.
Декларация была принята 23 июля 1940 года.
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