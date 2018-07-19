Литва доверяет обязательствам США по коллективной обороне НАТО несмотря на озвученные президентом Дональдом Трампом сомнения, говорит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Я в этом нисколько не сомневаюсь" - сказал в четверг министр BNS, отвечая на вопрос, считает ли он, что у США сейчас есть обязательства перед принципами коллективной обороны.

"Корни так глубоки и наше стратегическое партнерство так прочно, и так много лет, и так много реальных, настоящих друзей, я нисколько не сомневаюсь, что курс останется прежним, что останется та же поддержка", - сказал он.

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Министр участвовал в мероприятии, приуроченном к годовщине принятой в годы Второй мировой войны в США декларации о непризнании оккупации Балтийских стран.

Президент Д. Трамп в интервью американскому телевидению Fox News высказал сомнения относительно 5-ой статьи договора НАТО о коллективной обороне. В ней говорится, что нападение на одного члена Альянса считается нападением на весь блок.

Он также уколол новейшего члена НАТО Черногорию, когда журналист задал ему вопрос, почему его сын должен ехать в эту страну, чтобы защищать ее от нападения: "Я понимаю, что вы говорите. Я поднимаю тот же вопрос".

"Черногория - это маленькая страна с очень сильными людьми... Это очень агрессивные люди. Они могут стать агрессивными и - поздравления, вы уже в Третьей мировой войне", - сказал Д. Трамп.

Л. Линкявичюс решил не комментировать высказывания президента США.

"Я точно не буду комментировать, что он сказал. Он за последние дни очень много всего сказал", - отметил министр.

"Но я точно знаю, что те решения, которые приняли главы государств, включая президента Д. Трампа, на саммите НАТО, полностью отражают наши ожидания", - добавил он.

По словам Л. Линкявичюса, после заявлений Д. Трампа "ничего в принципе не изменилось".

"Нюансы, они остаются нюансами, а то, что прочно, что является фундаментальным, это остается", - сказал глава литовской дипломатии.

В четверг на Площади Вашингтона в Вильнюсе четвертый раз состоялось мероприятие в благодарность США, приуроченное к годовщине исторической декларации бывшего госсекретаря США Бенджамена Самнера Уэллеса. Ею США не признали оккупацию Балтийских стран.

Декларация была принята 23 июля 1940 года.

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