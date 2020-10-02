Глава МИД: Литва не рассматривает вариант отзыва дипломатов из Беларуси

"Мы точно не намерены отзывать (посла) на консультации и точно не будем ничего предпринимать в вопросе сокращения персонала", – сказал журналистам Линкявичюс.
"Мы не заинтересованы в сокращении каналов сотрудничества, общения, мы видим, и множество проблем в этом, и сами точно не будет прибегать к такой инициативе, поскольку не видим в этом пользы", – сказал глава МИД.
Министр провел пресс-конференцию вскоре после того, как белорусское Министерство иностранных дел заявило об отзыве послов для консультаций из Литвы и Польши, предложило названным странам последовать этому примеру и сократить количество дипломатов в их посольствах в Минске.
Линкявичюс обратил внимание на то, что Минск сформулировал свою позицию как предложение, а не требование. Он сказал, что это заявление он встретил с сожалением и разочарованием.
По словам министра, такого шага можно было ожидать, с учетом прежней риторики режима, однако этот шаг является признаком слабости.
"Можно было ожидать, ведь такие угрозы или предупреждения уже не в первый раз слышны (...), они не раз заявляли, что предпримут меры, упоминалось и расторжение дипломатических отношений, это, по крайней мере, в риторике", – отметил Линкявичюс.
Глава литовского внешнеполитического ведомства сказал, что обсудил совместный ответ с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау и информировал Европейскую службу внешних связей.
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