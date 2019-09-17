"Мы не видим возможностей для отступления. Мы точно не намерены менять эти законы о непокупке электроэнергии, которые приняты в Сейме, по причине важности для нашей национальной безопасности", – сказал Л. Линкявичюс во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, добиться единой позиции стран Балтии по БелАЭС трудно по различным причинам.

"И экономические интересы, и какие-то национальные особенности. На политику влияют различные факторы. Это, возможно, не оправдание, но больше пояснение. Это не так уж и просто. Мы очень ценим заявления соседей-поляков об отказе от закупки этой электроэнергии", – сказал Л. Линкявичюс.

"Следует упомянуть, что и латвийский премьер очень четко сказал, что они не намерены покупать электроэнергию у Беларуси", – добавил министр.

В августе глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш заверил литовского премьера Саулюса Сквернялиса в том, что Латвия не решила закупать электроэнергию конкретно с БелАЭС.

Ранее в августе, латвийское правительство заявляло, что когда Литва прекратит торговлю электроэнергией с Беларусью, Рига перенесет ее на границу с Латвией. Латвийский оператор системы линий электропередачи AST комментировал BNS, что таким образом пытаются обеспечить возможности торговли между странами Балтии и Россией.

Латвийское Министерство экономики пояснило BNS, что решение было обусловлено и экономическими факторами, однако отметило, что после синхронизации ЛЭП Балтийских стран с Европой, Латвия не планирует торговать с третьими странами.

Решения Латвии в Литве вызывали опасения в том, что таким образом для электроэнергии с БелАЭС будет открыть путь на общий рынок ЕС. Литва стремиться блокировать импорт с этой станции, поскольку АЭС строится без соблюдения требований безопасности. Минск же подобные обвинения отметает.