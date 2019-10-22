Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что страна была бы готова одобрить краткое техническое продление сроков выхода Соединенного Королевства из ЕС, если Лондон об этом попросит.
Linas Linkevičius
© DELFI / Karolina Pansevič

Л. Линкявичюс, находящийся с визитом в Берлине во вторник, обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

"Наша линия поведения сходная – мы можем смотреть более гибко на возможности технического продления, если это потребуется. Если будут просить о более длительном продлении, то это следует обсудить отдельно", – сказал BNS Л. Линкявичюс в телефонном интервью из Германии.

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"Мы понимаем, что им нелегко, поэтому подходим гибко, но одновременно надеемся на ясность со стороны Соединенного Королевства, которой все еще нет", – добавил министр.

Во вторник британского премьера Бориса Джонсона ждут два важных голосования в парламенте по Брекситу, которые могут определить реальность возможности реализации его планов по обеспечению выхода страны из Евросоюза до 31 октября.

Л. Линкявичюс сказал, что также обсуждал с германскими министром необходимость сохранения тесных связей с США.

"Невзирая на встречающиеся моменты напряжения и конфронтации в вопросах климатических изменений или торговли, напряженного диалога в оборонной сфере, мы обязаны сохранять трансатлантические отношения", – подчеркнул министр.

По словам главы МИД Литвы, на встрече также обсуждалось экономическое и военное сотрудничество стран, положение в Украине, отношения с Россией.

Во вторник в Берлине Л. Линкявичюс открыл выставку Smart Country Convention (SCC). В этом году Литва является партнером этой выставки.

Министр отметил, что такое приглашение свидетельствует о том, что достижения Литвы в сфере цифровых решений признаны в международном масштабе.

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