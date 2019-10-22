Л. Линкявичюс, находящийся с визитом в Берлине во вторник, обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
"Наша линия поведения сходная – мы можем смотреть более гибко на возможности технического продления, если это потребуется. Если будут просить о более длительном продлении, то это следует обсудить отдельно", – сказал BNS Л. Линкявичюс в телефонном интервью из Германии.
"Мы понимаем, что им нелегко, поэтому подходим гибко, но одновременно надеемся на ясность со стороны Соединенного Королевства, которой все еще нет", – добавил министр.
Во вторник британского премьера Бориса Джонсона ждут два важных голосования в парламенте по Брекситу, которые могут определить реальность возможности реализации его планов по обеспечению выхода страны из Евросоюза до 31 октября.
Л. Линкявичюс сказал, что также обсуждал с германскими министром необходимость сохранения тесных связей с США.
"Невзирая на встречающиеся моменты напряжения и конфронтации в вопросах климатических изменений или торговли, напряженного диалога в оборонной сфере, мы обязаны сохранять трансатлантические отношения", – подчеркнул министр.
По словам главы МИД Литвы, на встрече также обсуждалось экономическое и военное сотрудничество стран, положение в Украине, отношения с Россией.
Во вторник в Берлине Л. Линкявичюс открыл выставку Smart Country Convention (SCC). В этом году Литва является партнером этой выставки.
Министр отметил, что такое приглашение свидетельствует о том, что достижения Литвы в сфере цифровых решений признаны в международном масштабе.
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