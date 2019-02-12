"Мы можем быть в определенном смысле воротами, не только в своем регионе, но и во всей Европе, которые откроют новые дали и возможности для США быть серьезным игроком в Европе, на газовом рынке, что чрезвычайно важно в повышении диверсификации, повышении безопасности", – сказал во вторник министр в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas.
"Экспорт сланцевого (СПГ – BNS) газа в Европу еще не устоялся, поскольку технологически еще нужно решить вопросы американских экспортных терминалов, но мы уже приняли пару таких грузов в Клайпедском порту, это модель, пример", – сказал глава внешнеполитического ведомства, посетивший с визитом США, где он обсудил и диверсификацию источников энергии в регионе в свете поощрения импорта СПГ из США.
По словам Л. Линкявичюса, в этом партнерстве заметна роль не только трех Балтийских стран, но и Литвы.
В 2017 году литовская компания торговли газом Lietuvos duju tiekimas импортировала два груза СПГ из США, и по объему импорта американского СПГ заняла третье место в Европе после Испании и Португалии. Тогда она закупила газ у американской компании Cheniere Marketing International и испанской Gas Natural Fenosa – оба груза были доставлены с терминала СПГ в США Sabine Pass.
Оператор литовского терминала СПГ - компания Klaipedos nafta и Lietuvos duju tiekimas в апреле прошлого года подписали договор о сотрудничестве с американским поставщиком СПГ Freeport LNG. Последняя планировала открыть экспортную линию СПГ в конце 2018 года, еще две – в 2019 году.
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