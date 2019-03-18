Страны Балтии больше не могут считать себя мостом между Россией и Западом, заявил в Лондоне в интервью The Guardian министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Edgaras Rinkevičius, Sergejus Lavrovas
© AP/Scanpix

"Когда мы восстановили нашу независимость, у нас была очень привлекательная концепция, согласно которой страны Балтии вообще и Латвия в частности могут быть мостом между Востоком и Западом. Мы говорим по-английски и по-русски, мы знакомы с пространством бывшего СССР и у нас была развитая банковская система. Символами этого моста были два сектора: транспорт и финансовые услуги. Но некоторые события изменили наши представления", - заявил глава МИД Латвии.

По словам Ринкевича, последствия связанного с отмыванием денег кризиса в финансовой системе Латвии, а также стремление России влиять на демократию в странах Европы в том числе и через Балтию заставили переосмыслить роль этого региона.

В Лондоне Ринкевич провел встречу с главой британской Комиссии по разведке и безопасности Домиником Грейвом и министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом. Комиссия готовит отчет о влиянии России на ситуацию в Великобритании, в том числе в сфере отмывания денег и дезинформации. Предполагается, что комиссия выступит с призывом ввести новые меры по ограничению притока связанных с коррупцией российских денег в Великобританию.

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