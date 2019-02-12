

"Китайцы прекрасно знают, что у нас есть законы, которые защищают нашу стратегическую инфраструктуру, и что мы относимся более щепетильно, если инвестируют в стратегические объекты. Когда знаешь правила и их уважаешь, больших проблем нет. Поэтому я бы здесь не вешал какие-то этикетки, поступать так было бы безответственно", – сказал во вторник министр в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas.

На минувшей неделе литовская разведка предупредила, что в стране все активней действуют китайские службы разведки и безопасности. Китай заявил, что шокирован подобными обвинениями и назвал их абсурдными.

В ответ на вопрос о том, не сложно ли будет установить отношения в таком контексте, Л. Линкявичюс сказал, что не понимает пользы подобных публичных дискуссий.

"Я не вижу пользы от этой публичной дискуссии. Авторы этих документов пусть и пояснят, какие у них мотивы и почему именно такие утверждения распространяются, пусть авторы об этом говорят. (...) Наш подход действительно гибкий, прагматичный, я бы акцентировал, что мы смотрим и с ценностной точки зрения. Прежде всего, мы блюдем собственные национальные интересы", – сказал он.

Между тем, говоря о названной разведкой угрозе России, Л. Линквичюс отметил, что эта угроза остается очевидной.

"Здесь не нужно быть большим экспертом и каким-то аналитиком, чтобы усмотреть эту угрозу. (...) Страна действительно мешает множеству процессов своим участием, обостряет определенные конфликты. Поэтому было наивно считать, что Литва могла бы быть исключением, находясь по соседству", – сказал он.

При этом, по мнению Л. Линкявичюса, в Литве удалось добиться достаточно высокого уровня информирования об этой угрозе, который обеспечивает иммунитет к возможным действиям России.