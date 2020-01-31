По его словам, даже, когда завершится длящийся почти год переходный период, ожидается, что радикальных перемен удастся избежать.

"Я могу лишь сказать и заверить наших граждан, которые проживают в Соединенном Королевстве, и которые обеспокоены переменами – с завтрашнего дня ничего не изменится, а что будет через год, то в их отношении также ничего не должно меняться. Они пользуются новым порядком и массово регистрируются на сайте Министерства внутренних дел (Соединенного Королевства – BNS), что подтвердить статус постоянного или временного жителя", – сказал BNS в пятницу Л. Линкявичюс.

МИД Литвы отмечает, что граждане, которые намерены остаться в Соединенном Королевстве по истечении переходного периода в конце этого года и желающие воспользоваться защитой Соглашения о выходе, должны зарегистрироваться и приобрести статус временного или постоянного жителя Соединенного Королевства. По новейшим данным, около 140 тыс. граждан Литвы уже предоставлен статус постоянного жителя.

"Мы уже не раз заявляли, и правительство Соединенного Королевства заявило, что будут защищены права и (граждане Литвы – BNS) не должны пострадать ни в социальном, ни в налоговом смыслах. А в будущем, давайте осознаем: как бы мы это не понимали, все равно не будет также, как и было. И это, вероятно, естественно", – сказал BNS министр.

До декабря этого года граждане Литвы и литовский бизнес по-прежнему могут свободно находиться в Соединенном Королевстве, путешествовать, визы или дополнительные документы не потребуются, условия для бизнеса будут прежними.

Переговоры о будущих отношениях – с марта

Переговоры с Евросоюзом о будущих отношениях с Соединенным Королевством должны начаться в марте и продолжиться до октября-ноября, сообщил МИД.

По словам Л. Линкявичюса, это очень амбициозные цели, поскольку практика показывает, что обычно переговоры длятся несколько лет. Он добавил, что в конце февраля ЕС утвердит мандат для переговоров, намечаются 8-10 переговорных раундов.

"По крайней мере, в целях Еврокомиссии, как сказала ее председатель Урсула фон дер Ляйен, – нулевые тарифы, нулевые квоты, нулевой демпинг. Мы хотим сохранить и безвизовый режим. У нас такой настрой, однако это зависит от интересов обеих сторон, поскольку давайте будем объективными: юридически Соединенное Королевство уже не будет членом Евросоюза, а, следовательно, становится определенным нашим конкурентом", – сказал Л. Линкявичюс.

Глава литовской дипломатии ожидает результативных переговоров, Литве важно сохранить с Соединенным Королевством как можно более тесные связи, ведь несмотря на неучастие в делах ЕС роль Великобритании в Европе останется активной.

При этом, до конца года Соединенное Королевство будет трактоваться как член ЕС, за исключением того, что у него не будет представителей в ведомствах ЕС и оно не сможет участвовать в принятии решений.

"Можем утверждать, что завтрашний день не принесет никаких перемен, лишь драматичный спуск британских флагов у ведомств Евросоюза, британских коллег не будет за столом заседаний Совета ЕС, не поднимется и флаг ЕС утром следующего дня у посольства Соединенного Королевства в Вильнюсе, также в других столицах. Но все прочее останется, как было во всех остальных случаях: Соединенное Королевство продолжит платить взносы в бюджет ЕС, не меняется порядок поездок, наши отношения остаются прежними", – сказал Л. Линкявичюс.

Соединенное Королевство официально покинет ЕС в пятницу в 23 часа по Гринвичу (в 1 час ночи субботы по литовскому времени) – это произойдет через 43 месяца после того, как страна в июне 2016 года проголосовала на референдуме за выход Великобритании из ЕС.