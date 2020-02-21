При вступлении Литвы в ЕС была согласована схема, по которой российские граждане могут путешествовать поездами с основной части Российской Федерации в Калининградскую область и обратно в упрощенном порядке, а сотрудники литовской консульской службы вручают транзитные документы в поезде.

Литва стремится к тому, чтобы в бюджете ЕС на 2021-2027 годы было выделено на эту программу 215 млн евро. Еврокомиссия и председатель Совета руководителей Европы Шарль Мишель предложили выделить 139 млн евро.

"Литва честно реализует это соглашение между ЕС и Россией, однако сокращение части многолетней финансовой перспективы ЕС действительно осложнит реализацию транзитной схемы, а если говорить проще – возможности граждан РФ ездить в/из Калининградской области", – отметил Л. Линкявичюс в комментарии, присланном BNS.

Переговоры по новому бюджету ЕС начались в четверг вечером.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа отмечал, что будет требовать надлежащего финансирования для калининградской программы, однако заверил, что Литва будет поступать ответственно.

В ответ на вопрос BNS, будет ли Литва рассматривать остановку транзита на какой-то период, если не получит необходимых средств, президент ответил: "Давайте не будем считать Литву ненадежным партнером с бравурой, мы действительно являемся ответственными членами ЕС, и мы точно будем ответственно выполнять свои обязательства, однако одновременно мы выдвигаем и свои требования, которые связаны с финансированием определенных функций. Литва не такая богатая страны, чтобы финансировать на свои средства общие потребности ЕС".