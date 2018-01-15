"Я считаю, что, наверное, одной из целью и является (то) (...), чтобы именно из комиссии "утекало" в СМИ. Тогда (СМИ) стали бы писать, комментировать - тут нам все ясно", - сказал глава ЛРТВ во вторник на конференции портала DELFI.

"Поэтому именно это непрозрачное обнародование может быть одной из целей", - добавил А. Сяурусявичюс.

Он выразил мнение, что из-за этой ситуации возникнет конституционный спор.

"Но я надеюсь, что демократия в Литве все же победит и ЛРТВ останется свободным от прямого управления политиков", - сказал он.

А. Сяурусявичюс выразил удивление, что сейм отказался доверить расследование Госконтролю.

Сейм в пятницу сформировал временную комиссию по расследованию, которой поручено провести парламентское расследование относительно хозяйственной, финансовой, управленческой деятельности ЛРТВ. Группа оппозиционных парламентариев на этой неделе намерена обратиться в Конституционный суд с запросом, не противоречит ли Конституции желание сейма проверить деятельность ЛРТВ. По мнению премьера Саулюса Сквярнялиса, расследование относительно ЛРТВ должны проводить не политики, которым может недоставать компетентности, а правоохранительные органы, которые могут привлечь экспертов.

Парламентская комиссия обязана до 1 июня дать оценку представленному Советом ЛРТВ отчету о деятельности за 2016 год, а также тому, рационально ли используются государственные средства, соответствуют ли цены на покупаемые у продюсеров услуги рыночным условиям, другим аспектам деятельности ЛРТВ.

До этого десятки парламентариев дважды задавали вопросы Совету ЛРТВ. Совет ЛРТВ указал, что не может ответить на часть вопросов по причине конфиденциальности договоров.