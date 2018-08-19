По её словам, премьер пару месяцев назад передал LRT желание литовцев из Пунска создать возможность для соотчичей в Польше смотреть программы LRT, однако она заявляет, что проживающие в Польше литовцы могли бы эффективнее пользоваться уже имеющимися возможностями.
"В течение этого времени LRT рассмотрело этот вопрос и считает, что именно так поступать с трансляцией программ LRT на территорию Польши не эффективно, и призывает польских литовцев воспользоваться уже существующими возможностями просмотра программ LRT", заявила М.Гарбачяускайте-Будрене.
По её словам, Центр Литовского радио и телевидения вопрос о трансляции на Пунск предложил решить с помощью приобретения передатчика стоимостью 150 000 евро. Однако после увеличения мощности сигнала из Литвы на Пунск местные литовцы автоматически видеть программы LRT не начнут – по мнению экспертов LRT, жители всё же должны будут приобрести коллективную антенну и установить её в сторону Литвы.
"В данное время LRT, выполняя свою миссию, транслирует свои программы и для литовцев за рубежом, также и в Польше, через спутник (канал LRT Lituanica). На это LRT ежегодно тратит около 0,5 млн евро. В Польше канал LRT Lituanica транслируют кабельные Vectra, Echostar Studio и Telefony Podlaskie S.A. Если есть необходимость включения канала LRT Lituanica в другие пакеты польского кабельного телевидения, польские литовцы могут обращаться в LRT, а LRT, в свою очередь, может обратиться к поставщикам кабельного телевидения с просьбой о ретрансляции", – сказала руководитель LRT.
Она напомнила, что уже бывшие в эфире программы LRT можно видеть и слышать в интернете, в разделе LRT Mediateka.
Саулюс Сквернялис на этой неделе ещё раз заявил BNS о пожеланиях литовского сообщества в Польше смотреть программы LRT. Он сказал, что предварительно обсудил с М.Гарбачяускайте-Будрене проблемы и не исключил, что будут рассмотрены и другие способы их решения, чтобы жители н.п. Сейны, Пунск, Сувалки имели доступ к LRT.
В этом году в некоторых районах Юго-Восточной Литвы начата бесплатная трансляция пяти польских телеканалов. Этот шаг сделан в ответ на пропаганду Кремля и часто используемую в ней тему национальных меньшинств.
Для обеспечения этого техническими средствами правительство Литвы выделяет 500 000 евро.
В Литве проживает около 200 000 поляков, в Польше – около 5000 литовцев.
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