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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил зарубежным СМИ, что Александр Лукашенко не может считаться законным президентом Беларуси, так как выборы не были свободными и демократическими.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Мы не можем называть А. Лукашенко законным президентом, так как в Беларуси не было демократических выборов", - заявил британскому телеканалу Sky News Гитанас Науседа.

Представители администрации президента сообщили, что интервью каналу Г. Науседа дал в четверг.

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Президент предупредил, что при пассивном наблюдении Запада за ситуацией Россия может "полностью интегрировать" Беларусь.

"Россия заинтересована в сателлитном государстве рядом. Беларусь, наверное, будет полностью интегрирована в Россию, если мы будет только пассивно наблюдать за процессом", - сказал Г. Науседа.

По его словам, Евросоюз заинтересован в "стабильной, демократической и суверенной Беларуси".

На этой неделе Г. Науседа предложил посредничество в урегулировании кризиса в Беларуси совместно с президентами Польши, Латвии и Эстонии. Он также добавил, что в случае неудачи этой инициативы придется обсуждать введение санкций.

Министры иностранных дел ЕС, возможно, обудят санкции за применение силы против протестующих и подтасовку выборов против ответственных чиновников на видеосовещании в пятницу.

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