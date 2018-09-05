"За последние несколько лет мы приняли очень много решений, не имеющих прецедента в странах Евросоюза (ЕС), эти вопросы рассматриваются во многих зарубежных странах, к нам приезжают с визитами эксперты, политики, мы сами участвуем в разных рабочих группах экспертов ЕС, в которые нас приглашают на самом высоком уровне, то есть чтобы приехал руководитель и представил разъяснения", - сказал Э. Вайтекунас BNS.

"Я в таком случае ехать не могу, потому что просто не владею официальными зарубежными языками ЕС или владею недостаточно, а это говорит о низком уровне нашего учреждения и государства. Я точно не хочу так репрезентировать наше учреждение и государство, поэтому считаю, что эти позиции могут занимать молодые люди и прекрасно работать", - добавил он.

Э. Вайтекунас подтвердил, что в среду он вручил заявление комиссии, переслал его председателю парламентского Комитета по культуре Рамунасу Карбаускису.

Он также говорит, что остается работать рядовым членом ЛКРТВ.

"Остаюсь членом комиссии, прекрасно знаю эту работу, считаю, что буду полезен в деятельности комиссии", - сказал Э. Вайтекунас.

Э. Вайтекунас возглавлял ЛКРТВ с 2013 года, в марте 2015 года он был назначен на новый четырехгодичный срок полномочий.

Председателя ЛКРТВ назначает и освобождает от должности сейм по представлению Комитета по культуре.