Глава "крестьян" предлагает объявить амнистию по случаю столетия Литвы и визита понтифика

Председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) Рамунас Карбаускис предлагает объявить амнистию по случаю столетия независимого государства и визита папы римского Франциска.
Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Р. Карбаускис зарегистрировал проект закона об амнистии, который освободил бы от наказания беременных женщин и женщин с несовершеннолетними детьми, получивших сроки до шести лет лишения свободы.

Также предлагается амнистировать осужденных на сроки до трех лет - осужденных в возрасте старше 65 лет, имеющих среднюю или тяжелую степень недуга, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте.

Другим осужденным сроки наказания могут быть сокращены - беременным женщинам и женщинам с несовершеннолетними детьми, а также совершившим преступления по неосторожности.

Амнистия не будет распространяться на осужденных пожизненно, рецидивистов, осужденных на сроки более 10 лет лишения свободы за умышленные преступления, осужденных за преступления в местах лишения свободы, осужденных условно.

Предлагается объявить амнистию с октября, за преступления, совершенные еще до регистрации этого законопроекта - до 1 июля.

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