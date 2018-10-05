"Партизанскую войну следует считать войной двух государств, самообороной Литовской Республики от агрессии Советского Союза", - сказал Д. Жалимас в пятницу BNS.

"В отношении конституционного и международного права партизаны были организованными ВС Литовской республики", - сказал он.

По словам главы КС, в соответствии с международным и конституционным правом, литовцев нельзя было наказывать за сопротивление СССР.

Как сказал Д. Жалимас, сформированный партизанами Совет Движения борьбы за свободу Литвы был высшей законной властью по Конституции Литвы.

Совет 16 февраля 1949 года принял декларацию, в которой принял на себя ответственность руководить восстановлением независимого и демократического Литовского государства.

Д. Жалимас обратил внимание на то, что в ней также упоминается Всеобщая декларация прав человека, а это означает, что Литва связана этой декларацией с 1949 года.

"Это один из тех фактов, которыми мы на полном основании можем гордиться, хотя проведение декларации в жизнь впоследствии от Литвы не зависело", - сказал он.

А. Раманаускас-Ванагас в 1949 году был назначен первым заместителем председателя президиума Совета Движения борьбы за свободу Литвы Йонаса Жямайтиса - Витаутаса и главнокомандующим силами обороны.

"С полным основанием считается, что А. Раманаускас-Ванагас был главнокомандующим ВС ЛР, а почести ему приравниваются к почестям главнокомандующему", - сказал Д. Жалимас.

По его словам, сейчас нет данных, которые позволили бы признать, что он перенял функции и председателя президиума, а тем самым - главы государства.

Он говорит, что такая конституционная доктрина закреплена в постановлениях 2013 и 2014 годов.

Партизанская война велась в Литве в 1944 – 1953 годах.

А. Раманаускас-Ванагас несколько лет скрывался, а потом было схвачен в 1956 году, подвергнут жестоким пыткам, а в 1957 году казнен. Останки партизанского командира были найдены и идентифицированы в этом году.