На пресс-конференции в Сейме, в четверг, парламентарий предупредил, что некоторые сектора, например, строительный и информационных технологий, слишком зависимы от средств ЕС, сообщает BNS.

"Я уже с 2009 года поднимаю вопрос о возможной структурной зависимости некоторых секторов экономики нашей страны и госфинансов от средств помощи ЕС. Я имею в виду, что соотношение этих средств с ВВП составляет около 4%, и этот вопрос действительно обоснован", - сказал С.Якелюнас.

По его словам, Сейм просил Минфин, Банк Литвы (Центробанк) и другие ведомства о том, чтобы они подготовили "планы выхода из этой возможной экономической зависимости госфинансов".

С.Якелюнас сказал BNS, что помощь ЕС Литве может сократиться после 2020 года, когда будет принята новая многолетняя финансовая перспектива, однако в нее не будет вносить средства выходящая из блока Великобритания. По его оценкам, помощь Литве после 2020 года может сократиться на 10-15%.

В нынешней семилетней финансовой перспективе Литва должна получить от ЕС 12,601 млрд. евро, а внесет в бюджет ЕС 2,524 млрд. евро.

Великобритания должна выйти из ЕС весной 2019 года.