Глава комитета Сейма: участие Розовой в православном форуме не угрожало безопасности Литвы

"Если бы имела место какая-либо угроза безопасности государства или возможное нарушение присяги, или грубое нарушение Конституции, то соответствующие меры должен был предпринять Сейм. Но говорить, будто её действия представляют угрозу национальной безопасности - я так не думаю", - заявил Гайжаускас во вторник радиостанции Ziniu radijas.
Он подтвердил, что КНБО в следующую среду проведёт заседание для обсуждения этого вопроса.
Заседание проводится по просьбе четырёх оппозиционных политиков, входящих в комитет. На заседании осветит ситуацию директор Департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис.
По словам Д.Гайжаускаса, после заслушивания информации депутаты не станут клеить ярлыки, "не будут угрожать или преследовать".
Оппозиционные консерваторы заявили, что они обеспокоены участием И.Розовой в проходившей в Грузии июньской сессии Межпарламентской православной ассамблеи, поскольку Россия может использовать этот формат в своих целях, нанося ущерб безопасности Литвы.
Сама И.Розова на прошлой неделе сказала, что она не получила никаких предупреждений от Департамента государственной безопасности о том, что не следует участвовать в мероприятии Межпарламентской Православной Ассамблеи
В июне выступление на этом мероприятии в Тбилиси члена российской Думы Сергея Гаврилова вызвало массовые протесты в Грузии.
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