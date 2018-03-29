Глава комитета Сейма по национальной безопасности и обороне: оснований сомневаться в Кащюнасе не было

В. Бакас называет его одним из наиболее продуктивных членов комитета, говорит, что до этой поры у него не было оснований сомневаться в беспристрастности Л. Кащюнаса, а изменения в комитете, по словам его руководителя, могут повредить самому расследованию о вероятно незаконном влиянии на политические процессы.
"Какие-то изменения в комитете могут повредить расследованию. Если говорить конкретно о Л. Кащюнасе, то за все время его работы в комитете не было оснований сомневаться, что он может быть пристрастным или что-то делать не так", - сказал в четверг В. Бакас BNS.
"Напротив, это один из самых продуктивных членов комитета. Я считаю, что мы в среду поговорим об этом с коллегами, но я не стал бы спешить с одобрением каких-то изменений", - добавил глава КНБО.
Две правящие фракции: Литовского союза крестьян и зеленых и Литовская социал-демократическая трудовая фракция, - считают, что Л. Кащюнас не может работать в КНБО.
Глава литовского Сейма Викторас Пранцкетис после встречи с премьером Саулюсом Сквернялисом в четверг объявил, что намерен обратиться в КНБО с предложением дать оценку, может ли Л. Кащюнас продолжать работу в комитете.
По словам председателя КНБО В. Бакаса, комитет в следующую среду рассмотрит этот вопрос. Он также отметил, что факт свидетельствования Л. Кащюнаса в деле MG Baltic был членам комитета известен.
Л. Кащюнас отреагировал на заявление правящих и сообщил, берет самоотвод в парламентском расследовании.
"В данном случае из КНБО я точно не уйду, но возьму самоотвод в парламентском расследовании, которое должно быть проведено до первого мая", - сказал Л. Кащюнас журналистам в сейме в четверг.
Политик сказал, что и сейчас самоустраняется во время рассмотрения связанных с делом о политической коррупции материалов в рамках парламентского расследования.
Газета Lietuvos rytas в среду написала, что вице-председателю Сейма, консерватору Ирене Дегутене пришлось посетить Службу спецрасследований в рамках дела о политической коррупции по поводу ее нынешнего коллеги по фракции Л. Кащюнаса, у которого тогда еще не было депутатского мандата. Тогда он работал помощником И. Дягутене.
Как пишет газета, правоохранители подозревали, что консерватор за помощь связанной с ним ассоциации получил от тогдашнего вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса задание убедить давнего члена парламентского Комитета по бюджету и финансам И. Дягутене голосовать за поправку либерала Шарунаса Густайниса о потребительских кредитах.
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