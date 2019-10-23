Глава Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы, "аграрий" Дайнюс Гайжаускас говорит, что расследование о связях члена Сейма Ирины Розовой с российскими дипломатами будет приостановлено из-за рассмотрения бюджета, так что придется просить Сейм продлить расследование.
Dainius Gaižauskas
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Сейчас рассматривается бюджет, самый главный документ. Мы не можем не уделять этому внимания и сконцентрироваться только на расследовании. Вопросы бюджета мы вставляем в этот период, поэтому мы точно не успеем, будем просить продления", – сказал Д. Гайжаускас в среду журналистам во время перерыва между заседаниями.

КНБО должен завершить расследование о том, могли ли связи И. Розовой поставить под угрозу национальную безопасность, до 1 декабря. По словам Д. Гайжаускаса, пока не обсуждается, на сколько предполагается просить продлить расследование.

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Инициатива провести парламентское расследование утаенных контактов Розовой с российскими дипломатами возникла после того, как в январе 2018 года выяснилось, что спикер сейма Викторас Пранцкетис получил справку от Департамента госбезопасности (ДГБ), в которой содержалась рекомендация не позволить И. Розовой работать с секретной информацией.

В документе говорилось о ее встрече с российскими дипломатами по поводу финансовой поддержки Альянсу русских, а также о том, что член сейма встречалась с генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.

Сама И. Розова считает, что ее контакты с российскими дипломатами не носили личный характер, и потому ей не нужно было декларировать их в вопроснике ДГБ.

В Сейме И.Розова состоит во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.

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