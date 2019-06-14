"С первой жертвой советов – Александрасом Бараускасом мы вступили в период советской оккупации, который мы зачастую называем нейтрально "советским периодом". Странный термин, создающий возможность скомкать весь период истории нашей несвободы, в котором как никогда много было пролито крови. Середина XX века была одной из самых ужасных в нашей истории. Однако тень вины до сегодняшнего дня бродит и не находит нужного адресата", - сказал Арунас Гумуляускас на торжественной церемонии в Сейме в пятницу.
По его словам, в январе 1941 года советская репрессивная структура НКВД наметила первоначальное число обреченных на репрессии людей – около 320 тысяч.
"Не понравились даже ученики начальных классов. Однако сразу для репрессий такого масштаба не хватило сил. Поэтому позже аппетит советских палачей убавился", – сказал А. Гумуляускас.
По его словам, акция массовой высылки людей началась в Литве 14 июня 1941 года в 2-4 часа и официально продолжалась до 18 июня, хотя на самом деле эшелоны формировались и отправлялись за пределы Литвы до 22 июня.
"Почти половине этих июньских ссыльных не исполнилось и шестнадцати. Оккупанты не жалели даже младенцев, которые еще не умели ходить – в вагонах для скота оказалось 556 детей в возрасте до одного года. Каждый третий из них вскоре умер от холода, голода и болезней", – рассказал историк.
Он подчеркнул, что важно сохранить живую память о прошлом, потому что без правды и памяти не может быть примирения.
14 июня отмечается в Литве как День траура и надежды. 14 июня 1941 года СССР начал массовые ссылки жителей Литвы в Сибирь.
Во время советской оккупации Литвы в 1940–1953 годах из страны было выслано около 130 тысяч человек, еще 156 тысяч было брошено за решетку.
Правопреемница СССР Россия не признает оккупацию Литвы и других стран.
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