"Нет планов рассмотреть конкретно то, что комиссия уже дважды рассматривала", - сказал в среду после закрытого заседания КБФ в Сейме председатель Комиссии по координированию охраны важных для обеспечения национальной безопасности объектов Альминас Мачюлис.

По его словам, у комиссии пока нет новой информации о том, что деятельность Revolut может представлять угрозу для нацбезопасности.

Делегированный "аграриями" глава КБФ С. Якелюнас сказал, что рассмотрит возможность в этой связи обратиться в Сейме и намерен проконсультироваться об этом с Комитетом по национальной безопасности и обороне (КНБО).

"(...) Чтобы объединить мнения и потом, возможно, иметь обращение в Сейм от имени двух комитетов, чтобы Сейм рассмотрел. Возможно, мы предложим принять постановление, чтобы еще раз были взвешены риски, обстоятельства и то, что произошло, когда Центробанк уже выдал лицензию, потому что коммуникация Revolut предположительно непрозрачная, имеет место нежелание отвечать на вопросы, есть связи с криптоимуществом", – сказал С. Якелюнас журналистам.

По его словам, комиссии следует дать оценку дискуссиям по Revolut, которые идут не только в Литве, но и за рубежом - например, в Великобритании, как он сказал, скепсиса по поводу Revolut "не меньше, чем у некоторых здесь, в Литве".

Член правления Центробанка Литвы Марюс Юргилас напомнил, что Центробанк выдел лицензию Revolut после того, как взвесил не только финансовые риски, но и вызовы для национальной безопасности, политические и геополитические риски.

КБФ Сейма в среду впервые рассматривал планы, методы деятельности будущего специализированного банка Revolut в Литве, а также вероятные риски для финансовой системы и пользователей.

Литва первой в Европе предоставила в декабре Revolut лицензию специализированного банка.