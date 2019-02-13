"Нет планов рассмотреть конкретно то, что комиссия уже дважды рассматривала", - сказал в среду после закрытого заседания КБФ в Сейме председатель Комиссии по координированию охраны важных для обеспечения национальной безопасности объектов Альминас Мачюлис.
По его словам, у комиссии пока нет новой информации о том, что деятельность Revolut может представлять угрозу для нацбезопасности.
Делегированный "аграриями" глава КБФ С. Якелюнас сказал, что рассмотрит возможность в этой связи обратиться в Сейме и намерен проконсультироваться об этом с Комитетом по национальной безопасности и обороне (КНБО).
"(...) Чтобы объединить мнения и потом, возможно, иметь обращение в Сейм от имени двух комитетов, чтобы Сейм рассмотрел. Возможно, мы предложим принять постановление, чтобы еще раз были взвешены риски, обстоятельства и то, что произошло, когда Центробанк уже выдал лицензию, потому что коммуникация Revolut предположительно непрозрачная, имеет место нежелание отвечать на вопросы, есть связи с криптоимуществом", – сказал С. Якелюнас журналистам.
По его словам, комиссии следует дать оценку дискуссиям по Revolut, которые идут не только в Литве, но и за рубежом - например, в Великобритании, как он сказал, скепсиса по поводу Revolut "не меньше, чем у некоторых здесь, в Литве".
Член правления Центробанка Литвы Марюс Юргилас напомнил, что Центробанк выдел лицензию Revolut после того, как взвесил не только финансовые риски, но и вызовы для национальной безопасности, политические и геополитические риски.
КБФ Сейма в среду впервые рассматривал планы, методы деятельности будущего специализированного банка Revolut в Литве, а также вероятные риски для финансовой системы и пользователей.
Литва первой в Европе предоставила в декабре Revolut лицензию специализированного банка.
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