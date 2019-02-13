Глава специальной правительственной комиссии заявил, что комиссия пока не намерена проверять надежность компании Revolut, потому что не располагает никакой новой информацией об исходящей от Revolut угрозе для национальной безопасности страны.
Alminas Mačiulis
© DELFI / Domantas Pipas

"Нет планов рассмотреть конкретно то, что комиссия уже дважды рассматривала", - сказал в среду после закрытого заседания КБФ в Сейме председатель Комиссии по координированию охраны важных для обеспечения национальной безопасности объектов Альминас Мачюлис.

По его словам, у комиссии пока нет новой информации о том, что деятельность Revolut может представлять угрозу для нацбезопасности.

Статьи по теме:
Revolut трудоустроит в Литве 70 человек, обслуживание будет на литовском языке  (40)
Revolut ищет руководителей и работников литовской компании  (1)

Делегированный "аграриями" глава КБФ С. Якелюнас сказал, что рассмотрит возможность в этой связи обратиться в Сейме и намерен проконсультироваться об этом с Комитетом по национальной безопасности и обороне (КНБО).

"(...) Чтобы объединить мнения и потом, возможно, иметь обращение в Сейм от имени двух комитетов, чтобы Сейм рассмотрел. Возможно, мы предложим принять постановление, чтобы еще раз были взвешены риски, обстоятельства и то, что произошло, когда Центробанк уже выдал лицензию, потому что коммуникация Revolut предположительно непрозрачная, имеет место нежелание отвечать на вопросы, есть связи с криптоимуществом", – сказал С. Якелюнас журналистам.

По его словам, комиссии следует дать оценку дискуссиям по Revolut, которые идут не только в Литве, но и за рубежом - например, в Великобритании, как он сказал, скепсиса по поводу Revolut "не меньше, чем у некоторых здесь, в Литве".

Член правления Центробанка Литвы Марюс Юргилас напомнил, что Центробанк выдел лицензию Revolut после того, как взвесил не только финансовые риски, но и вызовы для национальной безопасности, политические и геополитические риски.

КБФ Сейма в среду впервые рассматривал планы, методы деятельности будущего специализированного банка Revolut в Литве, а также вероятные риски для финансовой системы и пользователей.

Литва первой в Европе предоставила в декабре Revolut лицензию специализированного банка.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Глава Центробанка: в литовский Revolut могли бы прийти около 1 млн. клиентов (9)

Председатель правления Центробанка Литвы Витас...

Министр финансов Литвы о Revolut: нужно опираться не на слухи, а на факты (11)

При принятии решений по действующему в Литве...

Глава Revolut отклоняет обвинения (8)

Учредитель и глава создающего в Литве...

Лауринавичюс: Revolut от начала и до конца связан с Кремлем (82)

Месяц назад Литва первая в Европе предоставила Revolut...

Центробанк Литвы не намерен пересматривать оценку Revolut (10)

После того, как СМИ сообщили, что отец руководителя...

LRT: отец главы Revolut Сторонского работает в "Газпроме" (26)

Отец руководителя финтех-компании Revolut Николая...

Политика

Посольство Литвы в Великобритании готовится к наплыву в связи с предстоящим "Брекситом" (28)

В связи с предстоящим выходом Великобритании из...

Правительство предлагает разрешить регистрацию в Литве европейских партий (4)

Литовское правительство предлагает разрешить в Литве...

Глава комиссии: нет информации о том, что Revolut угрожает национальной безопасности (1)

Глава специальной правительственной комиссии заявил,...

Карбаускис: предвыборную кампанию Сквернялиса профинансирует партия (9)

Президентскую кампанию Саулюса Сквернялиса полностью...

Карбаускис: Сквернялис будет хорошим президентом, поскольку он чуткий человек (99)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис будет самым...

TOP новостей

Учитель посчитал, что час его работы стоит меньше 4 евро (82)

3,70 евро за урок – сколько за замену получает литовский...

Снег осложнил ситуацию на дорогах Вильнюса (7)

13 февраля вечером в Вильнюсе зарегистрировано больше...

Посольство Литвы в Великобритании готовится к наплыву в связи с предстоящим "Брекситом" (28)

В связи с предстоящим выходом Великобритании из...

В Науяместисе произошла авария – часть домов осталась без отопления (5)

В Вильнюсе , в Науяместисе, была повреждена...

Задержана рекордная в истории Литвы контрабанда наркотиков  оценили в 20 млн. евро (58)

В ходе специальной и секретной операции была задержана...