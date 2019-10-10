"Мы попросим продлить, посмотрим, сколько времени потребуется", – заявил в среду после заседания комитета журналистам Д. Гайжаускас.

Сейчас КНБО обязали провести расследование к 1 декабря.

В среду комитет заслушал главу Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюса Яунишкиса и общавшихся с И. Розовой сотрудников ДГБ.

По словам Д. Гайжаускаса, опрос сотрудников ДГБ продолжится через две недели, поскольку он не завершен.

"Мы заслушали информацию ДГБ, была сессия вопросов-ответов, но еще будут опросы ДГБ через две недели, они еще должны будут прийти, ответить на важные вопросы, на которые мы сегодня не получили ответов. Мы не успели, завершилось время, большой объём вопросов и информации. За две опросные сессии мы не собрали всей информации, потребуется еще одна", – сказал глава КНБО.

Участвовавший в заседании комитета глава ДГБ Д. Яунишкис сказал журналистам, что департамент свое расследование, связанное с И. Розовой, проводил много лет.

Он сказал, что не может более подробного говорить об информации, предоставленной КНБО, поскольку она является секретной.