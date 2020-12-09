"Придется немного поменять позицию относительно того, что происходит сейчас. Нужно менять месседжи и европейским структурам", - сказал Л. Кащюнас BNS после заседания комитета, на котором обсуждалась ситуация с БелАЭС.
"Предстоит серьезная работа на техническом и дипломатическом уровнях и в Еврокомиссии (ЕК), и со стратегическими партнерами в регионе",- добавил он.
По словам главы КНБО, заинтересованные в том, чтобы электроэнергия с БелАЭС по-прежнему поступала в страна Балтии, есть и в Латвии, и в Эстонии.
"Есть разные деятели, больше внешние. Внешние не только в третьих странах, но и в государствах-партнерах, которые заинтересованы, чтобы эта блокада БелАЭС не проходила слаженно", - сказал парламентарий.
Он повторил, что белорусское электричество попадает и в Литву, и торговля им ведется на рынке стран Балтии, поэтому в комитете обсуждали, что предпринять, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попадала в Литву.
По его словам, белорусского электричества пока попадает немного, так как БелАЭС действует еще не в полную силу, однако его поток в дальнейшем будет расти, поэтому "у нас еще есть время, чтобы не допустить этого процесса".
Новое правительство намерено добиваться полной блокады электроэнергии с БелАЭС и придерживаться установки, что АЭС не может действовать, так как она небезопасна, а Литва не будет покупать электроэнергию из Беларуси. Такая цель прописана в программе нового правительства, которую Сейм должен утвердить в пятницу.
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