Глава израильского парламента встретится с президентом Литвы

В повестке предусмотрены встречи со спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом, президентом Далей Грибаускайте, премьером Саулюсом Сквярнялисом. В рамках трехдневного визита глава Кнессета также посетит Панеряйский мемориал жертвам холокоста, Центр еврейской общины, еврейскую гимназию им. Шолома Алейхема. В международной дипломатии Литва является одним из самых твердых сторонников Израиля в Европе. В 2011 году Литва была одним из всего 14 государств, которые голосовали против членства Палестины в ЮНЕСКО, в мае этого года она голосовала в этой организации против резолюции, осуждающей действия Израиля в Иерусалиме и секторе Газы. Израильская компания Rafael получила большой заказ от литовской армии - она оборудует башни на германских бронетранспортерах Boxer.

