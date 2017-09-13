Глава израильского парламента встретится с президентом Литвы

Находящийся с визитом в Вильнюсе председатель израильского парламента - Кнессета Юлий Йоэль Эдельштейн в среду встретится с руководством Литвы.
Israeli flag
© DELFI / Domantas Pipas

В повестке предусмотрены встречи со спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом, президентом Далей Грибаускайте, премьером Саулюсом Сквярнялисом.

В рамках трехдневного визита глава Кнессета также посетит Панеряйский мемориал жертвам холокоста, Центр еврейской общины, еврейскую гимназию им. Шолома Алейхема.

В международной дипломатии Литва является одним из самых твердых сторонников Израиля в Европе. В 2011 году Литва была одним из всего 14 государств, которые голосовали против членства Палестины в ЮНЕСКО, в мае этого года она голосовала в этой организации против резолюции, осуждающей действия Израиля в Иерусалиме и секторе Газы.

Израильская компания Rafael получила большой заказ от литовской армии - она оборудует башни на германских бронетранспортерах Boxer.

BNS
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