В повестке предусмотрены встречи со спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом, президентом Далей Грибаускайте, премьером Саулюсом Сквярнялисом.
В рамках трехдневного визита глава Кнессета также посетит Панеряйский мемориал жертвам холокоста, Центр еврейской общины, еврейскую гимназию им. Шолома Алейхема.
В международной дипломатии Литва является одним из самых твердых сторонников Израиля в Европе. В 2011 году Литва была одним из всего 14 государств, которые голосовали против членства Палестины в ЮНЕСКО, в мае этого года она голосовала в этой организации против резолюции, осуждающей действия Израиля в Иерусалиме и секторе Газы.
Израильская компания Rafael получила большой заказ от литовской армии - она оборудует башни на германских бронетранспортерах Boxer.
Что ждет коалицию? Соцдемы подготовили план работы в оппозиции
DELFI удалось получить документ под названием "План...
Глава Еврокомиссии обещает уделить особое внимание странам Балтии (56)
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду...
Главы парламентов Литвы и Израиля обсудили необходимость прямых рейсов
В среду на встрече с находящимся с визитом в Вильнюсе...
Глава израильского парламента встретится с президентом Литвы
Находящийся с визитом в Вильнюсе председатель...
Литва одобряет ужесточение санкций в отношении Северной Кореи (10)
Литовское Министерство иностранных дел заявило, что...
TOP новостей
Правительство Литвы утвердило план блокировки импорта электроэнергии с БелАЭС (12)
Договор с латышами, эстонцами и поляками, введение...
Принято новое решение в связи с ценами на отопление и горячую воду (6)
13 сентября правительство Литвы решило предложить...
Карбаускис обещает молодым семьям по 13 000 евро на покупку жилья (5)
Правящие обещают, что бюджет в следующем году будет...
Глава Еврокомиссии обещает уделить особое внимание странам Балтии (56)
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду...
Что ждет коалицию? Соцдемы подготовили план работы в оппозиции
DELFI удалось получить документ под названием "План...