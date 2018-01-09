Ранее литовский премьер Саулюс Сквернялис сказал, что у общественности вполне обоснованно возникают сомнения в том, что генеральный директор Игналинской АЭС (ИАЭС), которому правоохрана предъявила подозрения, может продолжать работу на этой должности.

Так он ответил на вопрос BNS, может ли Дарюс Янулявичюс возглавлять проекты по закрытию ИАЭС.

"Такой процессуальный статус, как статус подозреваемого - особенно, если речь идет о проекте такого объема и такой "чувствительности", несомненно вызывает много неудобств для руководителя предприятия. У общества возникает обоснованный вопрос, может ли руководитель (предприятия) с таким статусом обеспечивать прозрачность процессов - а в этом месте, в этом проекте никаких "тени" быть не может", - сказал С. Сквернялис.

Правоохранительные органы в конце декабря завершили досудебное расследование касательно аукциона стоимостью 1,5 млн. евро, который ИАЭС организовала в 2014 году. Подозрения относительно злоупотреблений были предъявлены шести лицам, в том числе Д. Янулявичюсу.

Проекты по закрытию ИАЭС, стоимость которых исчисляется сотнями миллионов евро, частично финансируют Еврокомиссия и другие международные доноры, они действуют через Европейский банк реконструкции и развития.