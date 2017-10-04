"Один уже лишен разрешения, ни для кого не секрет, но да, ненадежные есть. Они находятся на наблюдении, мы присматриваем за этими процессами", - сказал Д. Яунишкис в среду журналистам в Сейме.
О таких случаях журналистам сообщил глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас. КНБО рассматривал сегодня проблемы миграционной системы.
"К нам в прошлом году прибыло несколько человек, которые вообще не являются дружественными к нашему государству, их связывают с терроризмом. Не действует сама система", - сказал политик.
Глава ДГБ отметил, что за упомянутыми лицами ведется наблюдение, однако правовое регулирование не всегда позволяет принять решения об их высылке из страны.
"Не хватает правовых аргументов, а это связано и с законодательством Литвы, и с европейским правом, нужны определенные доказательства повода высылки их из Литвы", - пояснил Д. Яунишкис.
Одновременно он отметил, что не хочет раскрывать, сколько таких лиц, но заверил, что "ДГБ работает очень интенсивно, в этом отношении есть несколько расследований".
"Мы присматриваем за этими людьми, если будет достаточно доказательств, которые мы сможем представить в суде, то сможем аргументировано выслать их из страны, предпринять все меры", - сказал глава ДГБ.
В минувшую пятницу вида на жительство в Литве был лишен связываемый с окружением президента РФ Владимира Путина советник "СМП банка" Антон Треушников. У него был вид на жительство в Литве в течение 11 лет.
"Банк СМП", как и сами его учредители - российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги, находится в списке санкций Евросоюза. Компания Ротенбергов строит мост в оккупированный Крым.
Главы МИД Литвы и Германии подпишут договор о передаче акта 16 февраля (1)
В четверг в Берлине министры иностранных дел Литвы и...
Глава гозбезопасности: из-за дыр в миграционной системе в Литву попали ненадежные лица (8)
Из-за дыр в системе миграции в Литву могли попасть...
Заместитель главы ЕК: страны Балтии все стремительнее становятся частью Северной Европы (1)
Страны Балтии все стремительнее становятся частью...
Спикер Cейма Литвы: разобранную ж/д ветку в Латвию придется восстановить (28)
Спикер Cейма Литвы Викторас Пранцкетис заявил, что...
Президент Литвы против упразднения Департамента миграции - нужно реформировать (4)
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не...
TOP новостей
Самая дорогая разобранная ж/д ветка в Литве: жители рассказывают настоящую историю (68)
Рельсы с разобранной почти 10 лет железнодорожной ветки...
В Великобритании самолет Ryanair из Каунаса сопровождали истребители
В среду утро летевший из Каунаса в лондонский аэропорт...
Малдейкене готовится к президентским выборам: буду бороться до конца (15)
Депутат Аушра Малдейкене заявила, что если в...
Россия при Путине. После "Запад 2017" – пять сигналов Западу и Литве (106)
14-20 сентября 2017 г. в Беларуси и России состоялась...
Президент Литвы против упразднения Департамента миграции - нужно реформировать (4)
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не...