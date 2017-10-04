Из-за дыр в системе миграции в Литву могли попасть ненадежные лица, подтвердил глава Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис.
New State Security Department building in Pilaitė, Vilnius
© DELFI / Karolina Pansevič

"Один уже лишен разрешения, ни для кого не секрет, но да, ненадежные есть. Они находятся на наблюдении, мы присматриваем за этими процессами", - сказал Д. Яунишкис в среду журналистам в Сейме.

О таких случаях журналистам сообщил глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас. КНБО рассматривал сегодня проблемы миграционной системы.

"К нам в прошлом году прибыло несколько человек, которые вообще не являются дружественными к нашему государству, их связывают с терроризмом. Не действует сама система", - сказал политик.

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Глава ДГБ отметил, что за упомянутыми лицами ведется наблюдение, однако правовое регулирование не всегда позволяет принять решения об их высылке из страны.

"Не хватает правовых аргументов, а это связано и с законодательством Литвы, и с европейским правом, нужны определенные доказательства повода высылки их из Литвы", - пояснил Д. Яунишкис.

Одновременно он отметил, что не хочет раскрывать, сколько таких лиц, но заверил, что "ДГБ работает очень интенсивно, в этом отношении есть несколько расследований".

"Мы присматриваем за этими людьми, если будет достаточно доказательств, которые мы сможем представить в суде, то сможем аргументировано выслать их из страны, предпринять все меры", - сказал глава ДГБ.

В минувшую пятницу вида на жительство в Литве был лишен связываемый с окружением президента РФ Владимира Путина советник "СМП банка" Антон Треушников. У него был вид на жительство в Литве в течение 11 лет.

"Банк СМП", как и сами его учредители - российские миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги, находится в списке санкций Евросоюза. Компания Ротенбергов строит мост в оккупированный Крым.

BNS
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