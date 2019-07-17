Глава гослесничества Пулкаунинскас покидает пост

"Оценка всех обстоятельств определила мое решение. Я считаю, что такое решение является лучшим. (...) Мотивов очень много, но я не хотел бы их называть, поскольку они интерпретируются по-разному", – сказал BNS М. Пулкаунинкас.
Он также не хотел комментировать, не привлек он большую политическую поддержку после заявления, врученного еще в июне.
По словам главного лесничего страны, сейчас он вручил заявление о расторжении трудового договора в одностороннем порядке, поэтому одобрения министра для этого не требуется. Трудовой кодекс предусматривает, что договор по инициативе работника без важных причин расторгается с предупреждением за 20 календарных дней.
Министр окружающей среды Кястутис Мажейка подчеркнул, что в первом заявлении об отставке в июне М. Пулкаунинкас просил уволить его по соглашению сторон.
"Сначала он предлагал уйти по нашему общему согласию, я не согласился, поэтому сейчас о просил уйти по собственному желанию", – сказал BNS К. Мажейка.
В июне М. Пулкаунинкас утверждал, что не ощущает политической поддержки в борьбе против групп интересов в деревообрабатывающей промышленности. Тогда он признал, что на его решение повлияло и распоряжение правительства временно продавать лесную древесину на 20% дешевле – якобы это решение было больше выгодно скупающим древесину, а государству может обойтись в 68 млн евро.
41-летний М. Пулкаунинкас возглавляет Гослесничество с марта 2018 года.
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