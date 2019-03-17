Глава ГИК: второй тур выборов мэров проходит гладко

"Пока что мы видим, что всё проходит гладко, избиратели идут на избирательные участки. Время до окончания голосования ещё есть", – в воскресенье после обеда во время пресс-конференции сказала Л.Матиошайтите.
Она призвала ещё не проголосовавших людей прийти на выборы.
По данным комиссии, до 16:00 в день выборов и досрочного голосования свою волю изъявили 33,53% избирателей.
Самая большая активность на выборах зафиксирована в Лаздияйском и Ингалинском районах, где соответственно проголосовали 55,84% и 52,33% избирателей.
Также активно голосуют в Шилальском (47,81%), Пагегяйском (47,46%) и Алитусском (43,63%) районах.
В крупных городах жители традиционно голосуют менее активно.
В Вильнюсе голоса отдали 33,14%, в Клайпеде - 27,72%, в Паневежисе - 28,45% избирателей.
Меньше всего избирателей пока что голосовало в Паневежском районе - 23,14%.
До 15:00 в воскресенье полиция получила 72 сообщения о возможных нарушениях избирательного права, больше всего - о появлении людей в нетрезвом сотоянии на избирательных участках и скупке голосов избирателей.
До окончания голосования действует запрет на агитацию не только на текущих муниципальных, но и будущих президентских выборах, а также референдумах.
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