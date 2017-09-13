Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду пообещал уделить в следующем году особо внимание Балтийским странам, которые будут отмечать столетие государственности.
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"Я лично обращу большое внимание на Латвию, Литву, Эстонию и Румынию в 2018 года, поскольку в 2018 году эти страны будут праздновать столетие", - заявил глава ЕК в Европарламенте, в Страсбурге.

В следующем году Литва будет праздновать столетие восстановления государства, а Латвия и Эстония - столетие основания.

"Это страны, без которых Европа не была завершенной", - сказал Ж. К. Юнкер.

"Те, у кого есть амбиции изменить наше будущее и наш континент, должны знать нашу историю, нашу общую историю. История упомянутых мною стран также является частью европейской мозаики", - добавил он.

16 февраля 1918 года Литовский совет подписал в Вильнюсе документ о том, что "провозглашает восстановление независимого Литовского государства на демократической основе, со столице в Вильнюсе, и отделяет это государство от всех государственных связей, которые имели место с другими народами".

Восстановление государственности в следующем году отмечает и Польша, но глава ЕК ее не упомянул в своей речи.

BNS
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