Об этом свидетельствует документ, представленный в пятницу бельгийским политиком, копию которого получило агентство BNS.

В проекте оставлено положение о том, что компенсация странам, потерявшим много жителей, будет высчитывать путем умножения цифры населения на 500 евро, это означает, что в бюджете смычки Литве будет выделено дополнительно около 180 млн евро.

Эта сумма позволит несколько смягчить значительное сокращение структурной европейской помощи с 2021 года.

В феврале, когда первый раунд переговоров по бюджету завершился безрезультатно, президент Литвы Гитанас Науседа назвал этот механизм завоеванием, которое "уже никуда не пропадает".

В новом проекте также предлагаются изменения софинансирования, которые позволят смягчить давление на нацбюджеты – сейчас предлагается, чтобы на средства ЕС финансировалось 85% стоимости проектов, ранее максимальная сумма составляла 75%.

Это положение может применяться только в отношении одного из двух регионов Литвы – там, где экономические показатели ниже, и который не охватывает Вильнюс. В Вильнюсском регионе за счет средств ЕС можно будет покрывать 40% суммы проекта.

В новом проекте нет изменений по поводу прямых выплат земледельцам, оставлены такие же суммы на закрытие Игналинской АЭС и на схему Калининградского транзита.

Саммит ЕС по бюджету 2021-2027 годов и по фонду восстановления экономики после коронакризиса состоятся в следующую пятницу и субботу. Из соображений переговорной тактики обычно государства на переговорах последней ночи получают дополнительные уступки.