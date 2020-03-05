Д. Яунишкис в интервью Delfi сказал, что говорил с В. Ушацкасом, когда он еще не задался целью стать кандидатом консерваторов на президентских выборах.

"Я сам лично с ним говорил, когда он еще не был кандидатом, я говорил, что опредёленные люди в его окружении могут быть связаны с российскими спецслужбами. Я просто пытался предупредить. Я не отрицаю, что эти факты, возможно, имели место, какие-то звонки, разговоры с людьми из его окружения, попытки предупредить, возможно, во время предвыборной кампании", – сказал Д. Яунишкис.

В среду была обнародована информация о том, что высокопоставленный сотрудник разведки информировал представителей сейма и правоохраны, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате В. Ушацкасе.

Д. Яунишкис категорически отрицает, что сбор информации о людях имел место, и говорит, что не знает, были ли проверки информации об этих людях, однако таких проверок, по словам директора ДГБ, в год проводятся десятки тысяч.

Комментируя ситуацию, экс-министр иностранных дел, дипломат В. Ушацкас сказал BNS, что "во время кампании были беседы, звонки представителей ДГБ членам моей команды". По его мнению, этими действиями ДГБ стремился запугать или удержать членов команды от дальнейшего участия в работе команды.

"По поводу запугивания – если запугивали, то должны быть какие-то доказательства (...) или звонок сотрудника – уже запугивание? Может, можно и так интерпретировать", – сказал Д. Яунишкис.

Он также заверил, что ситуация будет проверяться и внутри ведомства независимо от того, будет ли начато парламентское расследование по материалу информатора.

Директор утверждал, что "у ДГБ нет селективного отношения ни к каким политическим силам или кандидатам".

По словам Д. Яунишкиса, "у ДГБ были встречи с окружениями разных претендентов или кандидатов по разным причинам".

Он говорит, что "кандидаты и их штабы были мишенью зарубежных разведслужб, и департамент работал с этой информацией".

Д. Яунишкис отметил, что готов поделиться информацией с парламентским Комитетом по национальной безопасности и обороне (КНБО).

"У ДГБ была и есть обязанность расследовать, давать оценку и предотвращать вмешательство иностранных государств в демократические процессы. ДГБ делал это в 2019 году и, не сомневаюсь, что будет делать и во время выборов в сейм 2020 года", – сказал Д. Яунишкис.

Бывший министр иностранных дел Литвы, дипломат Вигаудас Ушацкас заявил в среду, что во время кампании президентских выборов сотрудники ДГБ связывались с членами его команды, запугивали их, стремясь отговорить от участия в кампании.

В. Ушацкас, работающий сейчас в бизнесе, также сказал, что получал предупреждения о том, что за ним пристально следят спецслужбы.

"Когда я вернулся в Литву и готовился к президентской предвыборной кампании, а также во время кампании я получал несколько предупреждений от различных людей, бывших и находящихся на службе, которые меня предупреждали, что службам дано указание пристально следить за мной, и что против меня готовится системный выпад с наклеиванием ярлыка пророссийского кандидата", – сказал В. Ушацкас BNS в среду.

"Во время кампании были беседы, звонки представителей ДГБ членам моей команды с целью их запугивания и поднятия определенных вопросов, чтобы отпугнуть их от дальнейшего участия в моей команде. Это бросает тень на репутацию служб", – добавил он.

Высокопоставленный сотрудник разведки в прошлом году информировал тогдашнего председателя КНБО сейма Витаутаса Бакаса, что по указанию руководства ДГБ в 2018-2019 годах разведка собирала информацию об окружении бывшего тогда кандидатом в президенты Гитанаса Науседы и о дипломате В. Ушацкасе.

Сотрудник разведки, получивший статус информатора, считает, что такими действиями руководство разведки могло нарушить принципы законности и политического нейтралитета.

В документе говорится, что замдиректора ДГБ Ремигиюс Бридикис указал, что "нужно поддержать" политического оппонента В. Ушацкаса, члена сейма Жигимантаса Павилёниса, "информацией, которая доказывала бы, что В. Ушацкас является пророссийским".

Заявитель говорит, что сказал, что такой информацией департамент не располагает, а тогда, по его словам, Р. Бридикис поручил провести открытый поиск информации другому сотруднику. В документе говорится, что собранная открытым образом информация была передана директору ДГБ.

Согласно документу, эта беседа состоялась в тот день, когда Надзорный комитет партии Союз отечества - Литовских христианских демократов собирался для обсуждения высказываний Ж. Павилёниса о В. Ушацкасе. Тогда Ж. Павмлёнис уже объявил, что отказывается участвовать в праймериз консерваторов.

В. Ушацкас участвовал в праймериз консерваторов, но в ноябре 2018 года проиграл их Ингриде Шимоните.

В. Ушацкас был министром иностранных дел Литвы в 2008-2010 годах, в 2010–2013 годах был послом Евросоюза (ЕС) в Афганистане, в 2013-2017 годах – послом ЕС в России.