Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис говорит, что разведка не зафиксировала вмешательства России в президентские выборы.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Нет, не зафиксировали (вмешательства России)", - сказал журналистам директор ДГБ после встречи с избранным президентом Гитанасом Науседой во вторник.

Разведка в прошлом году предупредила, что Россия может попытаться повлиять на президентские выборы посредством кибернетических операций.

"Разведка все время говорила, что есть вероятность, что следует ожидать (...) Не было и слава богу", - сказал Д. Яунишкис.

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Шеф безопасности сказал, что обсудил с избранным президентом ситуацию с безопасностью и основные угрозы, включая действия России, Беларуси, Китая, терроризм или миграцию.

Он утверждал, что обсуждал с Г. Науседой вопросы общего характера, так как у него еще нет разрешения на доступ к засекреченной информации.

"Я как всегда загадочен, много не скажу, просто ничего особенного, мы поговорили. Видимо, после инаугурации начнутся серьезные дела, будем говорить по-другому", - сказал директор ДГБ.

Срок полномочий Д. Яунишкиса на посту главы ДГБ истекает в июне 2020 года. Он сказал, что еще не обсуждал с избранным президентом возможность остаться на второй срок полномочий.

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