Глава ДГБ: наблюдаем попытки РФ посеять панику и недоверие в связи с коронавирусом

"Что мы наблюдаем - активизацию информационных операций, определённый задел и активность российской разведки в электронном пространстве, попытки дезинформировать наше общество и сеять определённую панику и недоверие в евроатлантическом пространстве и к государственным структурам", - сказал Д. Яунишкис в понедельник на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО).
Он сказал, что ДГБ наблюдает "распространение дезинформации нелитовского происхождения", однако "также имеют места всякие проявления и действующие внутри, когда берётся определённый нарратив и пытаются вызвать определённую сумятицу в головах граждан или распространять определённую дезинформацию".
Глава ДГБ подчеркнул, что нужно следить и за настроениями в стране, "не пропустить тот переломный момент, когда длительный карантин или определённые меры могут вызвать определённое недовольство".
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