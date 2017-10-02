"Конечно неприятно, я это понимаю, что то, что получилось, неприятно, но, если взглянуть панорамно, легко говорить, что надо было поступить иначе, – сказала Гудзинскайте. – Но давайте подумаем, что было бы, если бы все было иначе – я также могла бы говорить, что если бы мы не информировали Россию, и судьи поехали бы на мероприятие и только на границе узнали бы, что им запрещен въезд в Литву, тогда мог разразиться еще больший скандал. Трудно сказать, что было бы, если бы... Конечно, согласна, что это неприятно и надо делать выводы, департамент на это реагирует – мы уже изменили аргументацию наших решений".

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Она сказала, что при принятии решения о запрете на въезд российских судей КС на 4-й Всемирный конгресс конституционного права в Вильнюс опирались на предоставленную МИД Литвы информацию.

"Департамент принял решение о запрете на въезд этих людей, для аргументации использовал документ, который не был засекречен – не было никакого распространения засекреченной информации, – подчеркнула Гудзинскайте. – Департамент, руководствуясь законом, выслал решение лицам, в отношении которых это решение было принято. Никакие документы не прилагались, только решение департамента".

Она утверждает, что в документе был указан только номер справки, содержащей информацию ограниченного использования, сам засекреченный документ не прилагался. "Сам номер такого документа не является засекреченной информацией", – уверяла Гудзинскайте.

Однако она признала, что департамент перестарался, предоставив России информацию о том, что запрет был инициировал председателем КС ЛР Жалимасом.

"Дело в том, что мы, применяя давно установленную административную практику, в своих решениях, до того момента указывали – источник информации, а в самом решении излагали аргументы, оценку, почему такое решение было принято, – сказала директор департамента. – Руководствуясь обычной практикой, мы так и написали в конкретном случае".

По ее словам, поскольку из-за передачи информации России разразился скандал, было решено менять порядок и в будущем стараться указывать как можно меньше данных.

"Поскольку возникли такие последствия – их трудно было предугадать, сейчас мы в решениях не будем указывать, будем предоставлять меньше информации, чтобы меньше разглашали, – сказала Гудзинскайте. - С другой стороны, если человек после получения нашего нового уведомления обратится в суд, ведь у него есть право знать, что и как. просто разглашение информации перейдет на следующий этап".

Глава департамента согласна с предложением депутатов сделать так, чтобы некоторые решения не могли быть обжалованы в суде.

"Что касается чувствительных дел, таких, в которых касаются важных для государства интересов, где очевидно, что важно защищать интересы государства, я думаю, надо пересмотреть всю нашу политику "открытых дверей" и можно подумать о том, что решения не должны быть очень открытыми или мотивированными, а на некоторую часть решений вообще не должна распространяться возможность обжалования в суде – если речь идет об интересах государства, там не о чем спорить", – отметила Гудзинскайте.

Первыми об этой истории заговорили депутаты Жигимантас Павилёнис и Юозас Бернатонис, заявив, что сотрудники ДМ нанесли большой ущерб государству, поэтому предлагают провести парламентское расследование.

"Я думаю, что мы – и левые, и правые – должны объединить наши силы и расследовать этот факт, может тогда у ДМ пропадет желание вести себя так односторонне в чувствительных для Литвы вопросах", – сказал DELFI Павилёнис.

"У меня создается впечатление, что пока не выявят и не накажут виновных,ситуация не изменится – ведь сейчас сотрудники ДМ даже не понимают, какой ущерб они нанесли Литве", – сказал Бернатонис.

О том, что литовские чиновники передали России секретную информацию, стало известно, когда КС Литвы организовывал четвертый Всемирный конгресс конституционного права. Еще в ноябре прошлого года ДМ, реагируя на информацию МИД о том, что КС России одобрил аннексию Крыма, 19 судей КС России включил в список невъездных лиц в Литву. Глава КС России Валерий Зорькин сразу же информировал об этом президента РФ Владимира Путина, который публично высказал свое возмущение этим фактом.

"Очень странно. Иногда складывается впечатление, что люди упали с другой планеты", – цитировали Путина российские СМИ.

Несмотря на то, что было известно, что российских судей в Литву не впустят, КС России все же решил делегировать четырех представителей, двое из которых - судьи.

В Литве их не аккредитовали – ДМ с учетом информации МИД решил не выдавать разрешение на въезд в страну. Это решение представителям России выслали по почте. Прилагались документы, в которых объяснили позицию Литвы – еще 24 октября 2016 г. МИД была подписана справка с грифом "информация ограниченного использования" и позиция Жалимаса, переданная главе МИД о том, что судьи, узаконившие аннексию Крыма, нарушили международный закон, поэтому их не должны впускать в Литву.

Информацию о том, что именно Жалимас был инициатором запрета на въезд российских судей в Литву, Зорькин и разослал судьям всего мира перед международным конгрессом.

А президент Венецианской комиссии (ВК) Джианни Букиккио даже прислал Литве ноту, в которой требовал сделать исключение и разрешит двум российским судьям - Сергею Казанцеву и Сергею Князеву - приехать в Литву. Он подчеркнул, что это дело принципа Венецианской комиссии и Совета ЕС.

Литва никаких исключений делать не стала, поэтому судьи из 7 разных стран мира бойкотировали конгресс. На конгресс не приехал и председатель КС Украины.

Жалимас заметил, что когда его внесли в "черный" список в России, никто в России не стал ему объяснять, почему было принято такое решение.

"Эту информацию из России я получил в абстрактной форме, никто мне не сказал, ни кто инициировал это, ни кому я могу жаловаться, поэтому наша страна выглядит очень странно, когда враждебно настроенному государству передают данные со всеми подробностями", – сказал председатель КС.

По его словам, инициативу в деле ограничения въезда российских судей КС проявил МИД Литвы.

"Да, у меня было мнение по этому вопросу, и я его неоднократно высказывал публично, такие действия по международному праву расцениваются как агрессия – в данном случае - аннексия Крыма, – сказал Жалимас. – Я считал и всегда буду считать, что не стоит общаться с людьми, совершающими международные преступления. И такую позицию я высказал в МИД".

По словам Павилёниса, председатель КС "почувствовал себя преданный своим же государством". По словам политика, в результате все обернулось против Литвы – ее решение критиковали не только страны, поддерживающие Россию, но и президент Венецианской комиссии.

"Его подвергли опасности – ведь мы работаем с государством, которое организованно убивает людей и оккупирует другие страны, у г. Жалимаса нет охраны, – сказал Павилёнис. – И переданной нами информацией Россия сразу же воспользовалась, разослав письма всем судьям КС, очернив председателя нашего КС, на что отреагировало немало людей – некоторые даже отказались ехать в Литву".

Сложившуюся ситуацию оценивают Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура Литвы.