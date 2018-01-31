В интервью радиостанции Ziniu radijas он подчеркнул, что текст соглашения партий все еще находится в стадии согласования, а документ носит "скорее декларативный и необязывающий характер" и нужен как сигнал для зарубежных партнеров.

"Я думаю, что мы достигнем этого консенсуса, и лидеры партии подпишут (соглашение - ред.)", - сказал он.

В. Пранцкетис подчеркнул, что приоритетом государства должно быть решение социальных вопросов, потому что социальная безопасность является частью национальной безопасности. Поэтому, сказал он, финансирование обороны может увеличиваться не автоматически, а после того, как Министерство обороны укажет конкретную потребность бюджета.

"Наше обязательство (перед НАТО выделять на оборону - ред.) два процента, это обязательство мы выполним теперь (...), это достижение нынешнего года ускорено на два года", - подчеркнул спикер.

"Поэтому нужно высказаться за этот, сегодняшний бюджет и поддержать его, нам не следует говорить одними лозунгами, что нужно повышать (финансирование обороны - ред.) - Минобороны следует считать не потребность в процентах от бюджета, а просчитывать реальную потребность (...) Тогда можно говорить о бюджете следующего года - какова потребность и каковы возможности", - сказал он.

В предлагаемое правящим большинством соглашение партий предлагается вписать формулировку о том, что "выделив на финансирование обороны в 2018 году 2% ВВП, мы будем стараться каждый год обеспечивать равномерное повышение финансирования". Это соглашение критикуют представители оппозиции - консерваторы выступают за обязательство увеличить финансирование обороны до 2,5%, тогда как социал-демократы хотели бы ограничиться двумя процентами.

Премьер Саулюс Сквернялис ранее обещал, что после того, как Литва в этом году впервые выделит на оборонную сферу 2% ВВП, финансирование обороны в дальнейшем будет равномерно увеличиваться.

В бюджете этого года на оборону выделено 2,06% ВВП, то есть на 149,2 млн. евро больше, чем в прошлом году, в общей сложности 873 млн. евро.