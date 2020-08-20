"Получил ответ, что вируса в моем организме нет. Поэтому я прекращаю самоизоляцию, в которой находился с субботы, когда вернулся после визита в Варшаву, и возвращаюсь к обычному режиму", - написал политик в фейсбуке.

В. Пранцкетис ездил в субботу в Польшу, чтобы принять участие в праздновании столетия Варшавской битвы и обсудить с руководством Польши ситуацию в Беларуси.