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Председатель Cейма Литвы Викторас Пранцкетис в четверг сообщил, что его тест на COVID-19 отрицательный и потому он прекращает самоизоляцию, на которую он ушел в минувшую субботу.
Viktoras Pranckietis
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Получил ответ, что вируса в моем организме нет. Поэтому я прекращаю самоизоляцию, в которой находился с субботы, когда вернулся после визита в Варшаву, и возвращаюсь к обычному режиму", - написал политик в фейсбуке.

В. Пранцкетис ездил в субботу в Польшу, чтобы принять участие в праздновании столетия Варшавской битвы и обсудить с руководством Польши ситуацию в Беларуси.

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