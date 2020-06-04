aA
Недостаточно данных, чтобы утверждать, что премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис мог вступить в конфликт интересов при принятии правительством решения об асфальтировании улицы, на которой проживает глава правительства, сообщила в четверг Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ).
VTEK skelbs išvadą dėl gatvės, kurioje gyvena premjeras S. Skvernelis, asfaltavimo aplinkybių.
VTEK skelbs išvadą dėl gatvės, kurioje gyvena premjeras S. Skvernelis, asfaltavimo aplinkybių.
© DELFI

Комиссия, которая расследовала ситуацию полгода, констатировала недостаток данных о том, что в октябре прошлого года при распределении правительством средств на дороги в Вильнюсском районе премьер мог знать о том, что деньги будут направлены его улице и таким образом мог нарушить законы, поэтому расследование было решено прекратить.

"Главная комиссия по служебной этике (...) решила остановить расследование поведения С. Сквернялиса на заседании 30 октября 2019 года", – сообщила заместитель председателя ГКСЭ Эвелина Матулайтене.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Комиссия по этике завершила проверку обстоятельств асфальтирования улицы Сквернялиса (1)

Главная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) Литвы...

На ремонт улицы Сквернялиса – дополнительное финансирование муниципалитета и министерства (17)

На асфальтирование улицы Упес в Вильнюсском районе, на...

TOP новостей

Парламент Литвы принял решение: люди старшего возраста могут не работать и получать минимальную зарплату (43)

4 июня парламент Литвы принял решение по предложению...

"БелАЭС - это ошибка": претендент на президентский пост в Беларуси Валерий Цепкало в интервью Delfi Какими будут отношения с Литвой, Россией, каким может быть будущее Лукашенко? (25)

Почему БелАЭС - это ошибка, что в 90-х Валерий Цепкало...

В Литве меняются действующие правила организации работы в офисах (3)

Министерство здравоохранения Литвы уточнило...

Снова разгораются страсти вокруг памятника Цвирке: мэр столицы призывает перед выборами отказаться от манипуляций (6)

Вокруг памятника писателю и деятелю советского периода...

Реакция премьера на решение Комиссии по этике: а кто ответит за психологическое насилие в отношении моей семьи? (1)

Государственная комиссия по служебной этике (ГКСЭ) 4...

|Maža didelių žinių kaina