"Наверное, не для того мы собрались, не ради музыки здесь море людей, не ради этого люди сейчас смотрят на экраны и задаются вопросом, что же сейчас будет, будет ли все по-прежнему, или будет иначе, лучше или хуже, все зависит от ожиданий, точно все будет иначе, но сегодня самое сильное чувство в моей груди - это огромное чувство благодарности жителям Литвы, которые выразили настолько глубокое доверие", – обратился к собравшимся Науседа.

Обращаясь к жителям, он вспомнил о женщине, чьи молитвы помогли ему на выборах. "Я помню пожилую женщину, она все время сопровождала меня, я думаю, она молилась за меня, с тех пор я ее не встречал, но я чувствую, что она молится за меня, это нам помогло, когда мы начали наш путь, посетили множество уголков Литвы, видели множество теплых, эмоциональных и критически настроенных людей. Молитва той женщины сопровождала и тогда, когда казалось, что идти тяжело, что мы устали, выдохлись.

Когда я вспоминал эту молитву, ко мне возвращались силы. Спасибо команде, которая всегда со мной, не знаю, с кого начать, когда благодарю вас", – сказал Науседа.

"Еще один момент, который помог мне на этом нелегком пути - это моя прекрасная команда, моя милая команда - спасибо, вы всегда со мной, всегда стояли рядом смело и верно, когда казалось, что ничего не получится, что силы неравные, многие из вас делали это безоговорочно, <...> И Вам было тяжело, и мне было тяжело, но мы никогда не показывали этого, (...) шли вперед", - сказал он.

Науседа подчеркнул, что для него важно, чтобы партии нашли общий язык.

"Сейчас мысли слишком разрозненные, но я не забыл, о чем говорил, даже когда некоторые политические силы утверждали, что не будет согласия, желания сесть за один стол, я буду стараться объединить людей и партии, постараюсь, чтобы в Литве стало меньше злобы, меньше конкуренции, которая не дает решений. Ради этого я готов страдать, если надо, но буду последовательно этого добиваться. Еще один момент, о котором нельзя забывать – предвыборные обещания, я думаю, что Литва достойна стать процветающей страной, в которой хорошо всем, где богатым не надо отмежевываться от тех, кто живет не так богато, где все живут в согласии и не ощущают огромного социального разобщения. Я хочу, чтобы этот дворец открылся, показал гостеприимство всем социальным группам", – сказал Науседа.

"Хочу поблагодарить всех конкурентов, с которыми сложились неплохие человеческие отношения, которых я узнал с человеческой стороны. Политики кажутся страшными, когда видишь их на экране телевизора, но когда знакомишься, понимаешь, что они - такие же люди, со своими чувствами, и это прекрасный опыт в этой борьбе", - сказал Науседа.

"Еще раз благодарю всех и надеюсь, что мы видимся не в первый раз, и не во второй, я надеюсь, что мы вместе создадим более красивую и гармоничную Литву. Спасибо вам", – благодарил он.

Говоря об Ингрите Шимоните, Науседа сказал, что это была конкурентка, о которой можно лишь мечтать, у которой есть искренняя поддержка людей. "Она - искренний, мудрый, целенаправленный и рациональный человек, который, ко всему прочему, я думаю, будет играть важную роль в политике Литвы в ближайшие десятилетия. Я надеюсь, что с уважаемой Ингридой у нас сложатся дружеские отношения и мы много сможем сделать на благо Литвы", – сказал Науседа.