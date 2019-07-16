На совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой Науседа сказал, что рост конкуренции в банковском секторе был бы выгоден для жителей Литвы.

"Я пригласил. и господин президент пообещал передать ответственным людям наше приглашение польскому банку появиться на литовском рынке, так как повышение конкуренции для действующих сейчас трех-четырех основных участников рынка было бы выгодно прежде всего для жителей Литвы, литовских потребителей", – сказал Науседа.

Науседа выражает поддержку Польше в споре с Брюсселем о реформе судов

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник заявил, что не поддерживает предложение ввести санкции Евросоюза (ЕС) в отношении Польши из-за судебной реформы, которая, по мнению критиков, нарушает независимость судов.

"Перед тем, как говорить о каких-то санкциях, нам нужно лучше понять друг друга, обе стороны должны продолжать диалог, и нам не следовало бы идти путем санкций, а следовало бы идти путем улучшения взаимопонимания", – сказал Науседа на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Президент Литвы прибыл с первым зарубежным визитом в Польшу

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник прибыл с первым зарубежным визитом в Польшу. Основная тема визита - вопросы безопасности.

Самолет ВВС Литвы Spartan с делегацией президента на борту приземлился в Варшавском аэропорту, где его встречала рота Почетного караула.

От ознакомительного визита не ждут важных решений, но новый глава государства будет акцентировать вехи внешней политики.

Науседа постарается установить личные связи с президентом Польши Анджеем Дудой и возможно договорится с ним о регулярных контактах. Литовский президент также познакомится с главой правящей польской консервативной партии "Право и справедливость" Ярославом Качиньским и премьером Матеушем Моравецким, который представляет Польшу на саммитах ЕС.

Администрация литовского президента утверждает, что в Варшаве "большое внимание будет уделено обсуждению ситуации с безопасностью в регионе, подготовке к декабрьскому саммиту НАТО".

Роль Польши особенно важна в деле укрепления противовоздушной обороны Литвы и обеспечения защиты так называемого Сувалкского коридора. Литва хотела бы, чтобы ее территория была включена в зону действия приобретаемых Польшей американских противоракетных комплексов Patriot.

"Сувалкский коридор" - это участок приграничной территории Литвы и Польши протяженностью примерно 100 км, на западе он граничит с Калининградской областью России, на востоке - с Беларусью. В случае войны захват этого коридора перекроет союзникам НАТО путь по суше к Балтийским странам.

Польша недавно договорилась о прибытии дополнительных американских военных – к увеличению присутствия американцев стремится и Литва.

Представители Науседы сообщили, что на встрече также планируется обсудить вопросы энергетической независимости и транспортной инфраструктуры, будущее Восточного партнерства и повестку дня Евросоюза.

В ближайшее время между Литвой и Польшей намечается продолжить смычки газопроводов и линий электропередачи, чтобы диверсифицировать источники энергии и создать возможности для отключения Балтийских стран от постсоветской системы и синхронизировать их ЛЭП со странами Западной Европы.

Балтийские страны и Польшу должна также соединить и железная дорога европейского типа колеи Rail Baltica.

Дипломаты считают, что на встрече Польша может поднять и вопросы о положении польского национального меньшинства в Литве.

Накануне визита Науседа встретился с директорами польских школ в Литве, а Министерство образования разрешило получить статус гимназии польской школе им. Симона Конарского. Другой вопрос многолетних дискуссий – написание польских фамилий в документах. До вступления в должность президента Науседа не одобрял написание фамилий в литовских документах буквами польского алфавита. Свои просьбы по поводу положения в сфере образования меньшинства есть и у литовцев Польши. С ними Науседа встретится во вторник вечером.

Польша возможно постарается заручиться поддержкой Литвы в споре с Брюсселем по поводу судебной реформы.

Во время визита президента будет сопровождать его супруга, госпожа Диана Науседене. Вместе с женой президента Польши она пообщается со спортсменами спецолимпиады. Этот проект первой леди Польши предназначен для тренировок и соревнований людей с умственными недугами. Науседене также побывает в Варшавском королевском замке, осмотрит выставку, посвященную украшениям глав Литовско-польского государства 16 и 17 веков.

Десять лет назад, вступив в должность, Грибаускайте избрала для своего первого зарубежного визита Швецию.