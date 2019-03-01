После того как его зарегистрировали в число претендентов, ему выдадут листы для сбора подписей.

Кандидаты должны до 28 марта собрать не меньше 20 000 подписей избирателей.

Подписи уже собирают Альфонсас Буте, Казимерас Юрайтис, Ингрида Шимоните, Гитанас Науседа, Арвидас Юозайтис, Миндаугас Пуйдокас, Наглис Путейкис, Пятрас Гражулис, Саулюс Сквернялис, Валентинас Мазуронис, Пятрас Ауштрявичюс и Витянис-Повилась Андрюкайтис.

Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая, второй тур пройдет 26 мая.