Таким может быть статистический портрет кандидата в Европарламент, который составила после анализа данных кандидатов Главная избирательная комиссия (ГИК).

Всего в Европейский парламент 16 партий и общественных избирательных комитетов выдвигают 301 кандидата: 198 мужчин и 103 женщины.

Кандидатов зарегистрировано на 86 больше, чем на выборах в Европарламент в 2014 году.

Возраст почти трети кандидатов (31,89%) – от 55 до 64 лет. 35-44-летних и старших, 45-54-летних кандидатов примерно поровну, соответственно 21,59% и 21,93%.

В самых немногочисленных (11,96% и 12,62%) возрастных группах находятся самые юные, в возрасте от 21 до 34 лет, а также 65 лет и старше.

Среднее арифметическое возрастов кандидатов в члены Европарламента составляет 51,3 года.

На противоположных полюсах возрастных групп находятся общественные избирательные комитеты "Поезд Аушры Малдейкене", среднее арифметическое возрастов кандидатов в котором составляет 40,1 года, и "Сильная Литва в единой Европе" со средним арифметическим - 60,2 года.

При заполнении анкеты на вопрос о судимости утвердительно ответили шестеро кандидатов партий: двое из Партии труда, и по одному кандидату из списков партии "Союз отечества-Литовские христианские демократы", Союза свободы Литвы (либералов), Партии социал-демократов Литвы и Литовской социал-демократической партии труда.

Более половины кандидатов (54,2%) в своих анкетах указали наличие высшего университетского образования, 24,9% - высшего, по 0,7% - высшего неуниверситетского, среднего специального и среднего образования. Оставшаяся часть кандидатов, 18,9%, уровень своего образования не указали вообще.

Согласно предоставленным в анкетах данным, больше всего кандидатов с высшим образованием в свои списки включила Партия зелёных Литвы (100%), Партия труда (95,5%), Партия социал-демократов Литвы (90,9%) и Союз свободы Литвы (либералы) (90%).

Меньше всего кандидатов с высшим образованием в списках общественных избирательных комитетов "Движение президента Роландаса Паксаса" (50%) и "Сильная Литва в единой Европе" (60%).

В десятке самых обеспеченных кандидатов восьмеро - миллионеры, из них больше всего имущества накопил кандидат от Центристской партии Литвы Антанас Гуога (27 млн евро), кандидат Партии зелёных Литвы Ремигиюс Лапинскас (6 млн евро), кандидат Союза крестьян и зелёных Литвы Шарунас Марчюлёнис (5 млн евро).

Более трети (38,5%) всех кандидатов состоят в браке. Неженатых (незамужних) - 11%, 1% вдов(цов). 8,3% кандидатов указали, что разведены, а более пятой части (22,3%) данных о своём семейном положении не предоставили.

Большинство кандидатов являются литовцами (75,1%). Поляки составляют 5%, русские - 2,3%. Также 0,3% кандидатов составляют представители других национальностей: одна гречанка, молдаванин, француз, татарин, еврей. 48 кандидатов (15,9%) в анкетах своей национальности не указали.

На выборы зарегистрированы 10 кандидатов по имени Кястутис, 9 Андрюсов, 8 Витаутасов, по 5 Антанасов и Марюсов, а также 6 Иолант, 4 Расы, три Дайвы и три Лины.

Выборы в Европейский парламент пройдут в следующее воскресенье, Литва выбирает 11 представителей.