"Несмотря на то, что избирательный штаб этого кандидата последним получил листы для сбора подписей (только 5 марта), а подписи начали собирать с 9 марта, было собрано около 30 000 подписей. Это намного больше (если не считать электронные подписи) чем набрали другие претенденты", - информировал штаб Томашевского.
Для участия в выборах надо набрать 20 000 подписей.
Выборы президента Литвы состоятся 12 мая. Второй тур, если потребуется, проведут 26 мая.
ГИК получил около 30 000 подписей за кандидата в президенты Томашевского (7)
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