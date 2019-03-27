"Несмотря на то, что избирательный штаб этого кандидата последним получил листы для сбора подписей (только 5 марта), а подписи начали собирать с 9 марта, было собрано около 30 000 подписей. Это намного больше (если не считать электронные подписи) чем набрали другие претенденты", - информировал штаб Томашевского.

Для участия в выборах надо набрать 20 000 подписей.

Выборы президента Литвы состоятся 12 мая. Второй тур, если потребуется, проведут 26 мая.