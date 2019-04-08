Наглис Путейкис набрал необходимое количество подписей для того, чтобы стать кандидатом в президенты Литвы.
Naglis Puteikis
© DELFI / Karolina Pansevič

Председатель Главизбиркома (ГИК) Лаура Матийошайтите подтвердила DELFI, что Путейкис набрал 20 142 подписи, однако официальными кандидатами пока утверждены только 6 из 9.

На прошлой неделе ГИК утвердил следующих кандидатов: Витяниса-Повиласа Андрюкайтиса, Арвидаса Юозайтиса, Гитанаса Науседу, Саулюса Сквернялиса, Ингриду Шимоните и Вальдемара Томашевского.

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Подписи представили также Путейкис, Миндаугас Пуйдокас и Валентинас Мазуронис.

До последней минуты подачи подписей Путейкис просил о помощи через Facebook. Накануне вечером ему еще не хватало несколько сот подписей.

Для того, чтобы официально стать кандидатом в президенты надо набрать 20 000 подписей.

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