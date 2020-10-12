По предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), результаты на 1989 из 1989 участков показывают, что за консерваторов проголосовало 24,8% избирателей и они получат 23 мандата в парламенте. До окончательных результатов не хватает данных о голосах с одного участка.

Правящий сейчас Союз "крестьян" и "зеленых" получил 17,5% голосов и 16 мандатов, Партия труда - 9,47% и девять мандатов, Литовская социал-демократическая партия - 9,26% и восемь мандатов.

Впервые участвующая в парламентских выборах Партия свободы получила более 9,02% голосов и обеспечила себе восемь мандатов, движение либералов – 6,79% и шесть мандатов.

По новым данным, другие партии не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Близка к нему была ИАПЛ-СХС (4,82% голосов).

Также входящая в нынешнюю правящую коалицию Литовская социал-демократическая трудовая партия не преодолела этот барьер со своими 3,17% голосов.

В многомандатном округе партии делят 70 мандатов из 141. Еще 71 парламентарий избирается в одномандатных округах.

В многомандатном округе списки кандидатов выдвинули 17 партий.

Второй тур выборов состоится 25 октября. В нем будут соревноваться канидаты, занявшие в одномандатных округах два первых места.